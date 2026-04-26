جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في الأردن.. 22 مايو

يستعد الفنان جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمان، يوم 22 مايو المقبل ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

أغاني جورج وسوف

في شهر يوليو 2024، طرح جورج وسوف، أغنيته التي تحمل اسم رقصة أسباني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي باسم رزق، والكليب إخراج جاد شويري.

وفي شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف، أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.