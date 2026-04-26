ابنة الراحل سامح عبدالعزيز تطلب من مُحبيه جمع ذكريات والدها من صور وفيديوهات للمشاركة في فيلم وثائقي

كشفت جميلة، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، عن مشروع فني جديد سيجمع ذكريات حياة والدها الراحل، وذلك من خلال فيلم وثائقي يرصد مسيرته الحافلة في عالم السينما والفن. يأتي ذلك في إطار إحياء الذكرى الأولى لوفاته، حيث أكدت جميلة أنها تهدف من خلال هذا العمل إلى تكريم إنجازات والدها وتوثيق الجوانب الإنسانية في حياته.

وفي منشور لها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، قالت جميلة: "أدعو كل من تعامل مع والدي، سواء في فترة دراسته أو أثناء عمله في المجال الفني، وكان له دور أو موقف أثر في حياته، إلى التواصل معي للمشاركة في هذا العمل".

وأوضحت جميلة أنها تركز بشكل خاص على إبراز الدور الكبير الذي لعبه العديد من الأشخاص الذين عملوا مع والدها، مثل عمال الديكور، وفنيي الإضاءة، والمجاميع، الذين كان لهم دور مهم في مسيرته ولكنهم لم يحظوا بالشهرة. كما أكدت أنها تسعى لتسليط الضوء على أولئك الذين ساعدوه في مواقف إنسانية لا تُنسى.

واختتمت جميلة دعوتها للأشخاص الذين يمتلكون صورًا أو مقاطع فيديو نادرة لوالدها في مختلف مراحل حياته بالتواصل معها عبر رسائل "فيسبوك" أو "إنستجرام"، للمساهمة في إثراء هذا المشروع الوثائقي الذي سيخلد ذكرى والدها.