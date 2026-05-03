خطوات سهلة .. فطيرة البسطرمة بالجلاش وصفة سريعة

تعد فطيرة البسطرمة بالجلاش من الوصفات السريعة التي تحظى بشعبية كبيرة بين ربات البيوت، نظرا لمذاقها المميز وسهولة تحضيرها في وقت قصير، كما أنها تصلح كوجبة فطور أو عشاء خفيف، ويمكن تقديمها في المناسبات العائلية.

مكونات فطيرة البسطرمة بالجلاش

تحتاج هذه الوصفة إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهي لفة جلاش، وشرائح بسطرمة، وبيض، ولبن، مع إضافة السمن أو الزبدة لإعطاء مذاق غني، بالإضافة إلى الفلفل الأسود، ويمكن إضافة الجبن مثل الرومي أو الموزاريلا حسب الرغبة.

طريقة عمل فطيرة البسطرمة بالجلاش

تبدأ خطوات التحضير بدهن صينية بالسمن، ثم رص نصف كمية الجلاش مع دهن كل طبقة، وبعدها توزع البسطرمة فوق الجلاش مع إمكانية إضافة الجبن، ثم تغطى بباقي طبقات الجلاش.

في الخطوة التالية، يتم خفق البيض مع اللبن والفلفل الأسود، ثم يسكب الخليط على الوجه ويترك لبضع دقائق حتى يتشرب الجلاش، وبعد ذلك تدخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.

نصائح لنجاح فطيرة البسطرمة

ينصح بإضافة شرائح فلفل رومي أو طماطم لزيادة النكهة، كما يمكن تشويح البسطرمة قليلا قبل استخدامها للحصول على طعم أقوى، وتقدم الفطيرة ساخنة للحصول على أفضل مذاق.

وتعد هذه الوصفة خيارا مثاليا لكل من يبحث عن أكلة سريعة وشهية بمكونات بسيطة، مع إمكانية التغيير فيها حسب الذوق الشخصي.