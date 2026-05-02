طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري..بأسهل الخطوات

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري، فهي من الأطباق الشهية و السهل تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير فطيرة الدجاج بالبف بيستري



● كيلو صدور دجاج مكعبات صغيره

● بصلة صغيرة مفرومة

● فص ثوم

● ملعقة زبدة

● ملعقة زيت

● كوب كريمة طبخ

● ملعقة دقيق

● ملح

● فلفل

● رشة جوزة الطيب

● كيس بسله بالجزر

● باف باستري جاهز مفرود

● بيضة

طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالبف بيستري



يشوح الدجاج على الطاسة ويضاف الخضار والتوابل ونقلب حتى تمام الطهي

يضاف الخليط في قالب بايركس ويترك ليبرد قليلا

توضع طبقة من الباف بيستري على الوجه وتغلق من جميع الجوانب

تدهن بالبيضة

يوضع القالب في الفرن حتى يحمر الوجه