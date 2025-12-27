جمهور الأهلي وحشني ومصر بنهائي الكان.. تصريحات نارية لـ فلافيو نجم أنجولا

أعرب أمادو فلافيو نجم النادي الأهلي ومنتخب أنجولا السابق عن أمنياته بتدريب أحد الفرق في الدوري المصري.



وقال فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامجه الكابتن: الجمهور المصري وحشني جدا وجماهير الأهلي بشكل خاص.



وأضاف: "وحشني النادي الأهلي والجميع داخله لاعبين وجماهير وجميع العالمين وأنا مبسوط وسعيد بتواجدي معك يا صقر لأنك تذكرني بالعديد من الأشياء الجميلة وذكريات رائعة.



وتابع: الجميع في مصر كان يعاملني بشكل رائع وكنت بتعامل كأني واحد من أهل مصر وأتمنى أن أكون متواجدًا في مصر قريبا وأتمنى أن أكون مدربا في مصر وأعيش الأجواء مع الجماهير وأكررها مرة أخرى وحشني النادي الأهلي وجماهيره وكنت أتواجد داخل النادي ولا أحب أن أغادر يوميا لأني كنت أشعر كأنه بيتي والجميع كان يحبني سواء أهلي أو زمالك رغم المنافسة كان هناك احترام كبير بيننا.



وأضاف: منتخب أنجولا يمتلك فرص للتأهل ومباراة مصر ستكون الأقوى والأصعب ويجب علينا التركيز في إنهاء الهجمات بشكل أفضل والالتزام التكتيكي وبعض التفاصيل الصغيرة لو ركزنا عليها سنخوض مباراة قوية.



واصل فلافيو: مصر منتخب عنيد ويمتلك أبرز اللاعبين الذين يشاركون في أوروبا، وقد نتمكن من التعادل ولكن المكسب صعب للغاية أمام منتخب بحجم مصر.



وأكمل: حسم منتخب الفراعنة الصدارة مبكرًا لن يخفف الضغوط على أنجولا لأن مصر تمتلك العديد من النجوم وفي حال قرر حسام حسن المدير الفني للفراعنة إراحة بعض اللاعبين فهذا لن يؤثر، فمنتخب مصر كله نجوم، ويمتلك 3 فرق داخل الملعب وخارجه، حتى لو لم يكونوا أوروبيين فهم نجوم في أنديتهم.



وأتم : منتخب مصر مرشح للقب، والفراعنة لديهم القوة وقادرين على تحقيق الفوز، وكذلك المغرب والسنغال، ومن الصعب ترشيح المباراة النهائية ولكني أتوقعها بين مصر والسنغال.



وقال فلافيو أيضا: شيكوبانزا لاعب قوي جدا ويحتاج لـ ثقة أكثر من جماهير الزمالك وليس معنى أن اللاعب لا يشارك مع منتخب بلاده أنه ضعيف، ولكنه حقق الكثير مع الزمالك ويحتاج ثقة أكثر ودعم أكبر من الجماهير.



وعن ترشيحه لاعب جديد للأهلي قال: الأهلي كان يمتلك مهاجما مميزا وسام أبو علي وكان يجب ألا يوافق على رحيله إلا بعد تعويضه بلاعب سوبر نفس إمكانياته.



واختتم فلافيو حديثه قائلا: أنا حاليا لا أستطيع ترشيح لاعب باسمه للنادي الأهلي والمهاجم يجب أن يكون مناسبًا ولديه طموح كبير وأعتقد أن الأهلي يستطيع اختيار مهاجم مناسب.