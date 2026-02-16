مخرج درش: مصطفى شعبان فاقد للذاكرة وكلمات السجع مش كتيرة

كشف المخرج أحمد خالد أمين، كواليس إخراج مسلسل "درش" للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في شهر رمضان .



وقال أحمد خالد أمين في مداخلة هاتفية على قناة " أون"، :" هناك اختلاف كامل بين شخصية مصطفى شعبان في درش وحكيم باشا ".

وتابع احمد خالد امين :" سهر الصايغ ممثلة من العيار الثقيل والكيميا بينها وبين مصطفى شعبان كبيرة ".



وأكمل احمد خالد أمين :" التشويق هو أساس مسلسل درش ومصطفى شعبان يظهر بشخصية فاقدة للذاكرة وعايز يعرف هو أنهي شخصية من الشخصيات التي يظهر بها"

ولفت احمد خالد امين :" كلمات السجع ليست كثيرة في مسلسل درش ولا تتخطى 5 % ".