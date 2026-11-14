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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرتغال تنتفض ضد غلاء السكن.. آلاف المتظاهرين يخرجون في 32 مدينة للمطالبة بإيجارات مناسبة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت البرتغال موجة احتجاجات واسعة، السبت، بعدما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في 32 مدينة، للمطالبة بتحرك حكومي عاجل لمواجهة أزمة الإسكان وارتفاع الإيجارات، وتوفير مساكن بأسعار مناسبة.

ونظمت الاحتجاجات منصة «كاسا بارا فيفر» (بيت للعيش فيه)، تحت شعار «لن يسرقوا حقنا في السكن»، وشملت العاصمة لشبونة ومدن بورتو وفارو وبورتيماو وكويمبرا وبراغا، إلى جانب مناطق أخرى في البلاد.

وطالب المحتجون بتشديد الرقابة على الإيجارات، وتوفير حماية أكبر للمستأجرين من الإخلاء، وزيادة الاستثمارات الحكومية في الإسكان العام منخفض التكلفة، فضلاً عن إلغاء التعديلات المقترحة على قوانين الإيجار.

وقالت ريتا سيلفا، المتحدثة باسم منظمة «كاسا بارا فيفر»، لوكالة الأنباء البرتغالية «لوسا»، إن اتساع رقعة الاحتجاجات يعكس أن أزمة الإسكان لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى، بل امتدت لتؤثر على مختلف أنحاء البلاد.

وتضم المنصة نحو 100 جمعية إسكان ومنظمة شعبية، وتطالب كذلك بتشديد الرقابة على عقود الإيجار، والعقارات الشاغرة، وأماكن الإقامة السياحية قصيرة الأجل، والمضاربة العقارية.

وتأتي المظاهرات بعدما وافق البرلمان على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على تشريعات الإيجار في المناطق الحضرية، والتي تتضمن منح مرونة أكبر في عقود الإيجار وتسريع إجراءات إخلاء المستأجرين.

وحذر ناشطون في مجال الإسكان من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى إضعاف حماية المستأجرين، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعاً في الإيجارات ونقصاً في المساكن المتاحة.

وسبقت الاحتجاجات، الجمعة، مباحثات جمعت الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو بنشطاء في مجال الإسكان، رحبت بها منظمة «كاسا بارا فيفر»، التي دعت رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إلى التواصل المباشر مع الحركة والاستجابة لمطالبها.

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