فى أسوان.. رفع 100 طن من المخلفات والتراكمات بمناطق سور وعزب كيما بحى شرق المدينة

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين من خلال تكثيف الأجهزة التنفيذية من جهودها لرفع المخلفات والتراكمات بمختلف المناطق والأحياء السكنية، والوصول إلى مستوى أفضل من الخدمات المقدمة.

حملة مكبرة بمشاركة معدات النظافة

وفى هذا السياق، نفذ قطاع حى شرق برئاسة ياسر حمدى، بالتعاون مع الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة والمشرف على مشروع النظافة، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بقيادة محمد نبيل، وبالتنسيق مع العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف محمد محمود ربيع، نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة والتراكمات بمناطق سور وعزب كيما.

7 لوادر وسيارات ترفع 100 طن مخلفات

وأسفرت جهود الحملة عن رفع نحو 100 طن من المخلفات والتراكمات، بمشاركة 7 لوادر وسيارات تابعة لمشروع النظافة بالوحدة المحلية بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة العامة والتخلص من بؤر تراكم القمامة، والحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق السكنية.