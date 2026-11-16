بركان كانلاون بالفلبين يطلق أعمدة رماد بارتفاع 350 مترا واستمرار حالة التأهب عند المستوى الثاني

أطلق بركان كانلاون بالفلبين أعمدة جديدة من الرماد البركاني من فوهته الرئيسية، وصل ارتفاعها إلى نحو 350 مترًا، فيما أبقت السلطات حالة التأهب عند المستوى الثاني، محذرة من احتمالية حدوث ثورانات تتراوح ما بين المحدودة والمتوسطة القوة.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، في بيان صباح اليوم الاثنين، أن انبعاثات الرماد رُصدت من فوهة البركان، وأسفرت عن تصاعد أعمدة رمادية اللون إلى الارتفاع المذكور.

من جهته، دعا مدير المعهد تيريسيتو باكولكول، الأشخاص الذين يخططون للتوجه إلى المناطق المحيطة ببركان كانلاون إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرًا إلى أن انبعاثات الرماد تتكرر بصورة مستمرة، وأن المعهد سجل نحو 280 واقعة لانبعاث الرماد منذ بداية العام وحتى 16 نوفمبر الجاري.

وأوضح باكولكول أن استمرار حالة التأهب عند المستوى الثاني يعني احتمال حدوث ثورانات بركانية تتراوح بين المحدودة والمتوسطة القوة، مؤكدًا حظر الدخول إلى منطقة الخطر الدائمة الممتدة لمسافة أربعة كيلومترات حول البركان.

وحث المسؤول الفلبيني السكان المقيمين بالقرب من البركان على الالتزام بالتحذيرات والإرشادات الصادرة عن المعهد والسلطات المحلية، حفاظًا على سلامتهم في ظل استمرار النشاط البركاني.