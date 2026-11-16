قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014
مصرع فني لحام وإصابة 3 عمال أثناء صيانة موزع كهرباء بالهرم
وزير المالية: صادرات مصر الرقمية حققت 7 مليارات دولار
الصحة: برنامج تدريبي لتعزيز تسويق الخدمات وتنافسية المؤسسات في السياحة العلاجية
بروتوكول تعاون بين الرقابة النووية والجهاز التنفيذي لتطوير مشروعات محطات الكهرباء النووية
وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي متاحف ومؤسسات ثقافية صينية
مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور
الحرس الثوري: السيطرة على مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 في جزيرة قشم
أصيب بسكتة قلبية مفاجئة.. وفاة عريس بمطروح قبل ساعات من زفافه
تصل إلى الضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي السيارات على الطرق السريعة
هشم رأسيهما.. تفاصيل إنهاء مذيع قناة فضائية حياة طفليه بزعم السرقة في الطالبية
أم تستغيث بوزير التعليم عبر فيس بوك: “ابني صباعه اتقطع في مدرسته”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بركان كانلاون بالفلبين يطلق أعمدة رماد بارتفاع 350 مترا واستمرار حالة التأهب عند المستوى الثاني

بركان كانلاون بالفلبين يطلق أعمدة رماد بارتفاع 350 مترا واستمرار حالة التأهب عند المستوى الثاني
بركان كانلاون بالفلبين يطلق أعمدة رماد بارتفاع 350 مترا واستمرار حالة التأهب عند المستوى الثاني
أ ش أ

أطلق بركان كانلاون بالفلبين أعمدة جديدة من الرماد البركاني من فوهته الرئيسية، وصل ارتفاعها إلى نحو 350 مترًا، فيما أبقت السلطات حالة التأهب عند المستوى الثاني، محذرة من احتمالية حدوث ثورانات تتراوح ما بين المحدودة والمتوسطة القوة.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، في بيان صباح اليوم الاثنين، أن انبعاثات الرماد رُصدت من فوهة البركان، وأسفرت عن تصاعد أعمدة رمادية اللون إلى الارتفاع المذكور.

من جهته، دعا مدير المعهد تيريسيتو باكولكول، الأشخاص الذين يخططون للتوجه إلى المناطق المحيطة ببركان كانلاون إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرًا إلى أن انبعاثات الرماد تتكرر بصورة مستمرة، وأن المعهد سجل نحو 280 واقعة لانبعاث الرماد منذ بداية العام وحتى 16 نوفمبر الجاري.

وأوضح باكولكول أن استمرار حالة التأهب عند المستوى الثاني يعني احتمال حدوث ثورانات بركانية تتراوح بين المحدودة والمتوسطة القوة، مؤكدًا حظر الدخول إلى منطقة الخطر الدائمة الممتدة لمسافة أربعة كيلومترات حول البركان.

وحث المسؤول الفلبيني السكان المقيمين بالقرب من البركان على الالتزام بالتحذيرات والإرشادات الصادرة عن المعهد والسلطات المحلية، حفاظًا على سلامتهم في ظل استمرار النشاط البركاني.

بركان كانلاون بالفلبين أعمدة جديدة من الرماد البركاني احتمالية حدوث ثورانات تتراوح ما بين المحدودة والمتوسطة القوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك

أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

غزة

المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال: الوضع في غزة كارثي للغاية

اللواء عادل عزب

لأول مرة.. اللواء عادل عزب يكشف نص بيعة النشاط العلني لـ تنظيم الإخوان الإرهابي

اللواء عادل عزب

مسؤول أمني سابق: ترتيبات ثورة 25 يناير بدأت منذ 2004.. ورصدنا اتصالات الإخوان بتنظيمات أجنبية

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد