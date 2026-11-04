رئيس صحة النواب: حياة المرضى لا تحتمل أنصاف الحلول.. والأجهزة الطبية يجب أن تعمل بكفاءة كاملة

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن صحة المريض لا تحتمل التأجيل أو الحلول المنقوصة، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها كفاءة نص نص.. صحة المريض مش مجال للتجربة».

وشدد، خلال اجتماع لجنة الصحة، على ضرورة أن تعمل جميع الأجهزة الطبية بكفاءة كاملة، مؤكدًا أن الجهاز غير الصالح إما يخضع للصيانة وإعادته للعمل بكفاءة، أو التكهين والاستبدال، مع تحويل المرضى إلى مستشفى مجهز حال تعذر تقديم الخدمة، حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف أن صحة المصريين أمانة في رقابنا جميعًا، مطالبًا بسرعة استكمال المشروعات الصحية المتوقفة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع كفاءة المستشفيات، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

واختتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بالتأكيد على أن المريض يجب أن يكون دائمًا في صدارة الأولويات، وأن توفير أجهزة طبية تعمل بكفاءة كاملة، ومستشفيات تمتلك الإمكانيات اللازمة، ليس رفاهية أو مطلبًا إضافيًا، بل حق أصيل للمواطن المصري لا يقبل التأجيل أو المساومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمات القطاع الصحي بمحافظة البحيرة والشرقية ومستشفى شبين الكوم الجديدة والمركز الإقليمي لنقل الدم والبلازما، ونقص أدوية التأمين الصحي، وتأخر استكمال مستشفى البلينا المركزي بسوهاج ونقص المستلزمات الطبية.