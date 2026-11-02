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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«صحة النواب» تبدأ اجتماعاتها لمناقشة أزمات نقص الأدوية والعجز الطبي بالمحافظات

اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
ماجدة بدوى

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، منذ قليل، اجتماعها الأول لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة الساخنة المقدمة من النواب بشأن تدهور الخدمات الصحية وتأخر التجهيزات والإنشاءات الطبية بمحافظة البحيرة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماع اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة نهال أبو وفية بشأن التأخر في توفير الأجهزة الطبية لمستشفى الدلنجات ومطلب إنشاء مبنى جديد بها، إلى جانب طلبات النائب محمود عادل شعلان بشأن أزمات نقص الأدوية الحيوية والعجز الشديد في الأطباء الاستشاريين بمستشفى التأمين الصحي بكفر الدوار، وسرعة تشغيل وحدات ومستشفيات طب الأسرة ببرنامج «حياة كريمة»، وتطوير خدمات مبنى التأمين الصحي.

كما تشهد الجلسة طرح طلبات النائب محمد زين الدين والمتعلقة بتأخر توريد جهاز الرنين المغناطيسي وإنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى إدكو المركزي، وتدني خدمات التأمين الصحي بالمدينة، بالإضافة إلى طلب النائب أحمد سعيد أبو عمر حول أسباب تأخر البدء في تنفيذ إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت العام.

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب طلبات الإحاطة النواب تدهور الخدمات الصحية البحيرة

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