زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بالتصدي لـ"أجندة الديمقراطيين"

تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جون ثون بالتصدي لما وصفه ب"أجندة الديمقراطيين المتطرفة" وذلك عقب الانتصارات الواسعة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.

وقال ثون - في منشور عبر منصة "إكس" أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه "على مدار العامين الماضيين، حقق الجمهوريون في مجلس الشيوخ سجلا قويا من الإنجازات التي أدت إلى جعل الشوارع أكثر أمانا وتوفير المزيد من الأموال في جيوب الأمريكيين، وأيضا توفير فرص جديدة للعائلات والشركات من أجل تحقيق التقدم".

وتابع ثون قائلا إنه "عقب محاربة محاولات العرقلة من جانب الديمقراطيين في كل خطوة، فقد منعنا حدوث أكبر زيادة في الضرائب بالتاريخ الأمريكي، وقمنا بتأمين حدودنا بطريقة غير مسبوقة والمصادقة على تشكيلة إدارة الرئيس بأسرع وتيرة منذ عقدين، بالإضافة إلى تعيين قضاة محافظين أقوياء في المحاكم بجميع أرجاء البلاد بوتيرة أسرع منذ عهد إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريجان".

وأعرب ثون عن فخره بالفريق الجمهوري وبكل ماقدمه من أجل الشعب الأمريكي، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى العمل المهم الذي ينتظر الجمهوريين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات بعدما حقق الديمقراطيون انتصارات كبرى في انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشيوخ في ولاية شملت "تكساس" و"مين" و"آيوا" و"كارولينا الجنوبية".

وتعد انتخابات التجديد النصفي هذه المرة بمثابة استفتاء غير مباشر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول عامين من فترته الرئاسية، إذ قد تؤثر قراراته وسياساته خلالهما على حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات.