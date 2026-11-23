وجه عماد متعب، نجم الأهلي السابق، نصيحة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطالبًا إياه بالتركيز بشكل أكبر في كرة القدم واستغلال إمكانياته الكبيرة، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة قادرة على وضعه في مكانة مختلفة بتاريخ الكرة المصرية.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور من أهم لاعبي كرة القدم في مصر خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للوصول إلى مستوى أعلى حال التركيز والاهتمام بمسيرته الكروية.

وأضاف متعب موجهًا حديثه إلى إمام عاشور: «إمام عاشور من أهم لاعيبة الكورة في مصر في الوقت الحالي، ولو ركز واهتم بشكل كبير بالكورة وداس على نفسه وعرف إن الكورة وقتها قصير، والله العظيم يروح في حتة تانية، دي نصيحتي ليك».

وتابع نجم الأهلي السابق: «لازم تعرف إن عمر الكورة قصير، 10 أو 12 سنة استغلهم قدر الإمكان واستمتع بكرة القدم اللي بتحبها، استغلها في الملعب».

واختتم متعب حديثه مؤكدًا أن إمام عاشور يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للوصول إلى مكانة مميزة في كرة القدم المصرية، قائلًا: «أنت عندك إمكانيات توديك في حتة تانية وتخلي اسمك مهم في تاريخ الكرة المصرية».