بطلات الأولمبياد الخاص المصري يتألقن بكأس العالم لكرة القدم في باريس

حققت بطلات منتخب مصر لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص المصري فوزًا مستحقًا على منتخب هونج كونج بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في ثاني مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص – باريس 2026.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا وسيطر على مجريات اللقاء منذ البداية، ليترجم تفوقه إلى أربعة أهداف تناوبت على تسجيلها هاجر محمد وروان وليد وزهرة علاء وشيماء سلام، بواقع هدف لكل لاعبة، ليحقق المنتخب فوزًا مهمًا يعزز من حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

وشهد مقر إقامة البعثة المصرية زيارة سعادة السفير الدكتور طارق دحروج سفير مصر لدى الجمهورية الفرنسية، حيث حرص على لقاء أعضاء البعثة والاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة بالإقامة والتنقل والاستعدادات الفنية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للبعثة المصرية طوال فترة تواجدها في باريس، ومتمنيًا التوفيق للاعبات والجهازين الفني والإداري في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر في المحفل العالمي.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب كندا، في لقاء حاسم يسعى خلاله إلى مواصلة عروضه القوية وحسم بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة.

وأكد عمرو محيي الدين الطحاوي، رئيس البعثة المصرية، أن الفوز على هونج كونج يعكس حجم الجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال فترة الإعداد، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق صفحة المباراة وبدأ التركيز الكامل على مواجهة كندا، التي تمثل محطة مهمة في مشوار البطولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات سلوفاكيا، وكندا، وهونج كونج، في مجموعة قوية تسعي خلالها بطلات مصر إلى تقديم مستويات متميزة والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للأدوار التالية.