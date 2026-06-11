طلب إحاطة أمام «طاقة النواب» لبحث تداعيات إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، ثلاثة اجتماعات متتالية يوم الثلاثاء المقبل 16 يونيو، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء الصبان، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق القرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والاتجاه إلى تطبيق تسعير موحد دون تدرج في المحاسبة.



وأكدت النائبة ولاء الصبان في طلبها أن القرار قد يترتب عليه أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، الأمر الذي يستدعي الوقوف على آثاره الاقتصادية والاجتماعية ومدى انعكاسه على الفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن بحث البدائل والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات تطوير منظومة الكهرباء ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية

ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها مختلف الجوانب المتعلقة بالقرار، والاستماع إلى وجهات النظر الفنية والتنفيذية بشأنه، تمهيدًا للخروج بتوصيات تسهم في حماية مصالح المواطنين وضمان العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.