نسخة ناجحة .. مصر تختتم أعمال مؤتمر أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران

شهدت الجلسة الختامية للنسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران (AFI Aviation Week 2026)، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، تكريم السيد محمد رحمة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مديرًا إقليمياً للايكاو بالشرق الأوسط ، حيث قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتسليمه درع الوزارة ، تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة، وإسهاماته البارزة في دعم منظومة الطيران المدني الدولي .

وأكد الدكتور سامح الحفني،، أن هذا التكريم يجسد تقدير الدولة المصرية للكفاءات الوطنية التي نجحت في تمثيل مصر بصورة مشرفة داخل المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن السيد محمد رحمة اضطلع بمسؤولياته على مدار سنوات عمله بمنتهى المهنية والالتزام، وأسهم بفاعلية في دعم برامج منظمة الايكاو ، وتعزيز التعاون البنّاء مع الدول الأعضاء، بما انعكس إيجابًيا على تطوير منظومة الطيران المدني ودعم جهود الارتقاء بقطاع النقل الجوي في المنطقة.

وأضاف وزير الطيران المدني بأن اختيار منظمة الطيران المدني الدولي للسيد محمد رحمة لتولي منصب مدير اقليمى الشرق الأوسط ، يمثل تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالعطاء، ويعكس حجم الثقة التي يحظى بها داخل المنظمة، معربًا عن خالص تهانيه له، وثقته في مواصلة عطائه بنفس مستوى الكفاءة والاحترافية، بما يدعم تنفيذ خطط الإيكاو، ويخدم أهداف تطوير الطيران المدني في أفريقيا والشرق الأوسط، ويعزز مكانة مصر داخل منظومة الطيران المدني الدولي.

ومن جانبه، أشاد السيد خوان كارلوس سالازار، السكرتير العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بالكفاءة المهنية والخبرة الواسعة التي يتمتع بها السيد محمد رحمة، مؤكدًا أنه يُعد أحد القيادات العليا المتميزة داخل المنظمة، وأن مسيرته اتسمت بالاحترافية والقدرة على قيادة فرق العمل وتحقيق نتائج ملموسة، وهو ما أهّله لتولي مسؤولياته الجديدة.

من جانبه، أعرب رحمة عن بالغ امتنانه للدكتور سامح الحفني على هذا التكريم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة تمثل مصدر فخر واعتزاز، وتعكس تقدير الدولة المصرية لأبنائها العاملين في المحافل الدولية. كما أعرب عن تقديره للدعم الذي حظي به طوال مسيرته المهنية من الحكومة المصرية و وزارة الطيران المدني ومنظمة الإيكاو، مشيرًا إلى أن سنوات عمله داخل المنظمة شكلت تجربة مهنية ثرية عززت إيمانه بقيمة الشراكة والعمل الجماعي في تحقيق أهداف الطيران المدني.