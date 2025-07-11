افتتاح للدورة الـ 18 من مهرجان قسم المسرح الدولي بالإسكندرية| صور

انطلق في السابعة من مساء الخميس علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الثامنة عشر من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

تضمنت فقرات حفل الافتتاح السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم الكلمات الافتتاحية للدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان، الدكتورة نديرة صبحي أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، الدكتور محمد السوداني وكيل كلية الآداب وتلي ذلك تسليم شهادات تقدير لكل العروض المشاركة، ثم تم الإعلان عن لجنة تحكيم المهرجان وضمت كل من رئيس لجنة التحكيم مدرب التمثيل إيفدوكيموس تسولاكيديس مدير مدرسة مسرح التغيير بأثينا اليونان، الدكتور أبو الحسن سلام من مصر، الدكتور ليلى عبد المنعم من مصر، الفنان الكويتي المخرج عزيز صفر، الفنان المصري السينوغراف عمرو عبد الله، المخرج المصري أحمد خالد أمين، الفنان المصري المخرج سامح بسيوني واختتم حفل الافتتاح بعرض الافتتاح عرض " شاشة " من إيطاليا.

وأكدت الدكتورة منال فودة رئيس قسم المسرح بكلية الآداب خلال كلمتها، علي أنه لم يكن لهذه الدورة أن تحقق هذا القدر من الانتشار المحلي والدولي دون جهود كبيرة من مجموعة من الجهات والمؤسسات، التي سعت لتذليل أي صعاب تواجه تحقيق هذا الحلم، ويسعدنا أن نقدم خالص الشكر والامتنان لهذه الجهات والمؤسسات والأفراد الذي قدموا يد العون كي نقف اليوم فخورين بقسم المسرح وكلية الآداب وجامعة الإسكندرية العريقة، ومن هذه الجهات قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ محمد حمدي رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الشاطبي، الأستاذ ممدوح عباس مدير المدينة الجامعية، الأستاذ حسام عبد المولى مدير عام الشؤون الإدارية بجامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور نديرة صبحي أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

وقال الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان تعد هذه الدورة مختلفة بشكل كبير لأنها الدورة الدولية الأولى ويعود الفضل في انطلاق المهرجان للعالمية للدعم الغير محدود من الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية الذي منحنا شرف رعاية سيادته للمهرجان، ولم يكن هذا الحلم ليتحقق لولا دعم السادة نواب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور علي عبد المحسن القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وكذلك السادة القائمين على رعاية شباب الجامعة الأستاذ شهاب محروس مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ محمد فوزي مدير إدارة اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والأستاذ علي أحمد علي المشرف بإدارة اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، وأنشطتها المختلفة، وبالتأكيد نقدر الجهود التي قام بها اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية واللجنة الفنية العليا وجميع المتطوعين من الجهات التنظيمية للمهرجان.

تضم اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان ، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

وتعد هذه الدورة من المهرجان أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، اسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين ( العروض الطويلة والعروض القصيرة )، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عرض مسرحي من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منهم للمشاركة، و65 عرض في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرض منهم للمشاركة.