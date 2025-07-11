قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تطالب أمريكا باستئناف الهجمات ضد الحوثيين في اليمن
مفاجأة سعودية بشأن وسام أبو علي.. هل يرافق كريستيانو رونالدو؟
لحظة إسعاف أفراد الحماية المدنية بجوار سنترال رمسيس.. صور
بعد تجدد النيران .. وصول محافظ ومدير أمن القاهرة لمبنى سنترال رمسيس
إصابة 3 أفراد من الحماية المدنية خلال تجدد حريق سنترال رمسيس
عراقجي يؤكد تمسك إيران بالتخصيب والبرنامج الصاروخي: الضغط ليس حلاً
متحدث الحكومة عن بيع سنترال رمسيس: شائعة غير منطقية.. ومصطفى بكري: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين مازال ثابتا رغم كل التحديات| أخبار التوك شو
حالة الطقس اليوم.. بيان مهم من الأرصاد وتحذير بشأن الحر والشبورة
تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
التبول اللا إرادي واضطرابات الأكل والكوابيس الأبرز.. سلوكيات تنذر بتعرض طفلك للتحرش
الأخضر يتراجع.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي
لحظات السيطرة على حريق بالمبنى الخلفي لسنترال رمسيس| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح للدورة الـ 18 من مهرجان قسم المسرح الدولي بالإسكندرية| صور

افتتاح المهرجان
افتتاح المهرجان
قسم الفن

انطلق في السابعة من مساء الخميس علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الثامنة عشر من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

تضمنت فقرات حفل الافتتاح السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم الكلمات الافتتاحية للدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان، الدكتورة نديرة صبحي أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، الدكتور محمد السوداني وكيل كلية الآداب وتلي ذلك تسليم شهادات تقدير لكل العروض المشاركة، ثم تم الإعلان عن لجنة تحكيم المهرجان وضمت كل من رئيس لجنة التحكيم مدرب التمثيل إيفدوكيموس تسولاكيديس مدير مدرسة مسرح التغيير بأثينا اليونان، الدكتور أبو الحسن سلام من مصر، الدكتور ليلى عبد المنعم من مصر، الفنان الكويتي المخرج عزيز صفر، الفنان المصري السينوغراف عمرو عبد الله،    المخرج المصري أحمد خالد أمين،    الفنان المصري المخرج سامح بسيوني واختتم حفل الافتتاح بعرض الافتتاح عرض " شاشة " من إيطاليا.

وأكدت الدكتورة منال فودة رئيس قسم المسرح بكلية الآداب خلال كلمتها، علي أنه لم يكن لهذه الدورة أن تحقق هذا القدر من الانتشار المحلي والدولي دون جهود كبيرة من مجموعة من الجهات والمؤسسات، التي سعت لتذليل أي صعاب تواجه تحقيق هذا الحلم، ويسعدنا أن نقدم خالص الشكر والامتنان لهذه الجهات والمؤسسات والأفراد الذي قدموا يد العون كي نقف اليوم فخورين بقسم المسرح وكلية الآداب وجامعة الإسكندرية العريقة، ومن هذه الجهات قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية،    مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ محمد حمدي رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الشاطبي، الأستاذ ممدوح عباس مدير المدينة الجامعية، الأستاذ حسام عبد المولى مدير عام الشؤون الإدارية بجامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور نديرة صبحي أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية. 
وقال الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان تعد هذه الدورة مختلفة بشكل كبير لأنها الدورة الدولية الأولى ويعود الفضل في انطلاق المهرجان للعالمية للدعم الغير محدود من الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية الذي منحنا شرف رعاية سيادته للمهرجان، ولم يكن هذا الحلم ليتحقق لولا دعم السادة نواب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور علي عبد المحسن القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،  وكذلك السادة القائمين على رعاية شباب الجامعة  الأستاذ شهاب محروس مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ محمد فوزي مدير إدارة اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والأستاذ علي أحمد علي المشرف بإدارة اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، وأنشطتها المختلفة، وبالتأكيد نقدر الجهود التي قام بها اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية واللجنة الفنية العليا وجميع المتطوعين من الجهات التنظيمية للمهرجان.

تضم اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان ، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

وتعد هذه الدورة من المهرجان أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، اسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين ( العروض الطويلة والعروض القصيرة )، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عرض مسرحي من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منهم للمشاركة، و65 عرض في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرض منهم للمشاركة.

مهرجان المسرح القومي مهرجانات مسرحية فتحي عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق سنترال رمسيس

تجدد النيران في مبنى سنترال رمسيس

مفاجأة سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

سنترال رمسيس

الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

جهاز الاتصالات

10 جيجا إنترنت مجاني.. القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتعويض العملاء

ترشيحاتنا

سنترال رمسيس

أول رد من محافظة القاهرة بعد اشتعال سنترال رمسيس مرة ثانيه

أعمال التطوير

لخدمة المواطنين.. تشغيل أعمال تطوير كوبري مشاة وابور الثلج بمدينة بنها

د.أيمن صلاح مدير المركز الإقليمى لنقل الدم بكفر الشيخ

تكليفات إدارية جديدة بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ

بالصور

حيل لن تتوقعها لزيادة ذكاء الأطفال .. 17 طريقة مختلفة

ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال

اللقطات الأولى لتجدد النيران في المبنى الخلفي لـ سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تظهر فى قدميك أولا .. علامات غامضة تكشف الإصابة بتليف الكبد

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

حلى الخشخش
حلى الخشخش
حلى الخشخش

فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد