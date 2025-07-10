انت حاتوحشني أوي..ريهام حجاج تنعي سامح عبدالعزيز

نعت الفنانة ريهام حجاج، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية، معبرة عن حزنها الشديد لفقده، طالبة من متابعيها الدعاء لها.

وكتبت ريهام حجاج عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "مشيت يا صاحبي، ماتعزش علي إللي خلقك بس أنت حاتوحشني أوي و مش قادرة أواجه واقع إنك مش حاتبقي موجود تاني، ما هو أحنا عشنا مع بعض كتير و عدينا بحاجات كتير سوي، أنا عارفة إنك تعبت يا موحة و كانت روحك أطيب من شرور الدنيا، أمانة كل إللي يقراء البوست يدعيله و يقراله الفاتحة".



جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وفاة سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

تداول البعض أن المخرج سامح عبد العزيز أصيب بتلوث في الدم نتج عليه دخوله في غيبوبة تامة، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.