تحذير.. البطيخ الأحمر يشكل خطورة كبيرة على هؤلاء الأشخاص

يأتي البطيخ الأحمر في مقدمة الفواكه الصيفية التي تعمل على ترطيب الجسم ومنح الجسم فوائد متعددة بالإضافة إلى مذاقها الشهي.



ووفقا لموقع نوفوستي قالت الدكتورة أولجا ياميلوفا، الأستاذة المشاركة بكلية الطب الوقائي بجامعة المحيط الهادئ الطبية، أن البطيخ الأحمر يشكل خطورة على مصابي أمراض الكلى.

وكشفت أن الإفراط في تناول البطيخ الأحمر يكون ضارا لمرضى الكلى ومن يعاني من مرض السكري .

بالنسبة لمرضى الكلى المعرضين للوذمة، يرهق البطيخ الأحمر الجهاز البولي و لأنه مدر للبول قد يشكل خطورة على الكلى عند الإفراط في تناوله كما أنه يتسبب في تحرك حصى الكلى كما يضر المصابين بها.

واضافت أولجا أن البطيخ مصدر للسكريات البسيطة سهلة الهضم، وله مؤشر جلايسيمي مرتفع مما قد يتسبب في حدوث ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، لذا ينبغي على مرضى السكري تناوله بحذر.

بالنسبة لمرضى السكري، فإن تناول حصة تتراوح بين 150 و200 غرام أمر مقبول، ولكن فقط بعد استشارة الطبيب ومراقبة مستوى الجلوكوز.