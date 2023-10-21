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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد رفضه الاحتفال بهدفيه في إيقرتون.. أحمد موسى عن محمد صلاح : أيقونة

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لـ محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنخب مصر، بعد رفضه الاحتفال بعد تسجيل هدفين في مباراة فريقه أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

 

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وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدم احتفال صلاح رسالة كبيرة وكان يرتدي شارة سوداء حدادا على شهدائنا في فلسطين ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح يتضامن مع أهلنا في قطاع غزة وهذا هو ابن مصر ورفض الاحتفال بالأهداف التي سجلها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح أيقونة وما فعله اليوم تسبب في هجوم الإعلام الصهيوني عليه ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح عبر عن موقف المسلمين والعرب بدعم القضية الفلسطينية وضد العدوان الإسرائيلي ".

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