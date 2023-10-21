رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء.. أحمد موسى: مظاهرات الأمس ذكرتني بثورة 30 يونيو

علق الإعلامي أحمد موسى، على استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية، اليم السبت؛ لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ثورة 30 يونيو تعود من جديد، ومشاهد أمس مماثلة لمشاهد ثورة 30 يونيو وذكرتني بالثورة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري يحب بلده ويدعم الجيش والرئيس ، والشعب نزل امبارح لأنه داعم للقضية الفلسطينية، ويدعم قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري أول لما يحس بالخطر؛ ينسى كل شيء ويقدم الدعم الكامل للدولة المصرية ويحافظ على الأرض".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن:" الشعب المصري لن يقبل بتصدير أزمة القضية الفلسطينية إلى أرض سيناء المصرية"، مضيفا:" الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وسيظل متواجدا بها والشعب المصري أيضا يخاف على أرضه ووطنه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ملايين المصريين خرجوا في ميادين مصر في كافة محافظات الجمهورية لدعم الدولة المصرية ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ".