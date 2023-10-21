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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء.. أحمد موسى: مظاهرات الأمس ذكرتني بثورة 30 يونيو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية، اليم السبت؛ لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ثورة 30 يونيو تعود من جديد، ومشاهد أمس مماثلة لمشاهد ثورة 30 يونيو وذكرتني بالثورة".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"   الشعب المصري يحب بلده ويدعم الجيش والرئيس ، والشعب نزل امبارح لأنه داعم للقضية الفلسطينية، ويدعم قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الشعب المصري أول لما يحس بالخطر؛ ينسى كل شيء ويقدم الدعم الكامل للدولة المصرية ويحافظ على الأرض".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن:" الشعب المصري لن يقبل بتصدير  أزمة القضية الفلسطينية إلى أرض سيناء المصرية"، مضيفا:" الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وسيظل متواجدا بها والشعب المصري أيضا يخاف على أرضه ووطنه".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ملايين المصريين خرجوا في ميادين مصر في كافة محافظات الجمهورية لدعم الدولة المصرية ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ".

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