قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
داليا الحزاوي: امتحان الكيمياء أصاب طلاب الثانوية العامة بالإحباط.. فيديو
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
سعر الذهب عيار 21 الآن
بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026
هل موت الفجأة دلالة على سوء الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر في نيوجيرسي إلى 25 شخصا
بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات
ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط
بعد اكتمال نصف مقاعد ربع النهائي.. المغرب يواصل كتابة التاريخ وفرنسا وإنجلترا والنرويج تحجز بطاقات العبور.. وترقب لمواجهة مصر والأرجنتين
بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم
أول إجازة رسمية مقبلة في يوليو 2026.. كم يوم متبقي؟
حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف شرم الشيخ يطلق برنامج البعثة الأثرية

متحف شرم الشيخ يطلق برنامج البعثة الأثرية
متحف شرم الشيخ يطلق برنامج البعثة الأثرية
محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ الورشة الثانية من فعاليات برنامج “البعثة الأثرية الصغيرة”، والتي خصصت لتعريف الأطفال المشاركين بأساليب توثيق القطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء أعمال الحفر.

التوثيق العلمي للقطع الأثرية

قالت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة استهلت بشرح مبسط لأهمية التوثيق العلمي للقطع الأثرية باعتباره خطوة جوهرية لا تقل أهمية عن عملية الاكتشاف نفسها، حيث تم التعريف بالمعلومات الأساسية الواجب تسجيلها لكل قطعة، مثل موقع العثور عليها، وعمق الطبقة الأثرية، والتاريخ، وأبعاد القطعة ووصفها الشكلي.

تابعت إدارة متحف شرم الشيخ أن الورشة تضمنت تدريب المشاركون على طرق الرسم الأثري المبسط للقطع المكتشفة، والتصوير الفوتوغرافي كوسيلة للتوثيق البصري، إلى جانب التعرف على أساليب الترقيم والتصنيف الأولي للقطع تمهيدًا لحفظها ودراستها.


أشارت إلى أن الجانب التطبيقي، قام فيه الأطفال باستخدام دفاترهم الميدانية في تسجيل بيانات نماذج تدريبية من القطع، ورسمها وتوصيفها بأنفسهم، في محاكاة عملية لخطوات التوثيق الأثري المتبعة في المواقع الحقيقية.

وأكدت الفعاليات على غرس مفاهيم الدقة والمنهجية العلمية لدى الأطفال، وتعزيز فهمهم لقيمة التراث الأثري وأهمية توثيقه والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

متحف شرم الشيخ متحف شرم البعثة الأثرية الصغيرة توثيق القطع الأثرية شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

مباراة مصر والأرجنتين

قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

ميسي

هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب

ترشيحاتنا

حرارة شديدة

مكرر////////////////ارتفاع ضحايا موجة الحر في نيوجيرسي إلى 19 شخصًا

وفيات إيبولا في الكونغو تتجاوز الـ500 شخص

وفيات إيبولا في الكونغو تتجاوز 500 شخص

أرشيفية

ألمانيا تدين تصريحات وزير الخارجية التركي ضد إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد