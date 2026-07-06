متحف شرم الشيخ يطلق برنامج البعثة الأثرية

نظم متحف شرم الشيخ الورشة الثانية من فعاليات برنامج “البعثة الأثرية الصغيرة”، والتي خصصت لتعريف الأطفال المشاركين بأساليب توثيق القطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء أعمال الحفر.

التوثيق العلمي للقطع الأثرية

قالت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة استهلت بشرح مبسط لأهمية التوثيق العلمي للقطع الأثرية باعتباره خطوة جوهرية لا تقل أهمية عن عملية الاكتشاف نفسها، حيث تم التعريف بالمعلومات الأساسية الواجب تسجيلها لكل قطعة، مثل موقع العثور عليها، وعمق الطبقة الأثرية، والتاريخ، وأبعاد القطعة ووصفها الشكلي.

تابعت إدارة متحف شرم الشيخ أن الورشة تضمنت تدريب المشاركون على طرق الرسم الأثري المبسط للقطع المكتشفة، والتصوير الفوتوغرافي كوسيلة للتوثيق البصري، إلى جانب التعرف على أساليب الترقيم والتصنيف الأولي للقطع تمهيدًا لحفظها ودراستها.



أشارت إلى أن الجانب التطبيقي، قام فيه الأطفال باستخدام دفاترهم الميدانية في تسجيل بيانات نماذج تدريبية من القطع، ورسمها وتوصيفها بأنفسهم، في محاكاة عملية لخطوات التوثيق الأثري المتبعة في المواقع الحقيقية.

وأكدت الفعاليات على غرس مفاهيم الدقة والمنهجية العلمية لدى الأطفال، وتعزيز فهمهم لقيمة التراث الأثري وأهمية توثيقه والحفاظ عليه للأجيال القادمة.