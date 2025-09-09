دي ماريا يكشف عن حقيقة اعتزال ميسي قبل كأس العالم 2026

علق النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا على احتمالية اعتزال مواطنه ليونيل ميسي اللعب دوليا قبل خوض بطولة كأس العالم 2026.

وقال دي ماريا في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “ميسي لم يعتزل بعد، كانت هذه آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم، لكن لا يزال أمامه كأس عالم، وسيخوض بالتأكيد مباراة أخرى بعد هذه المباراة".

وأضاف: “بالنسبة لي، هذا ليس وداعًا، لهذا السبب لم أحضر المباراة، تحدثت معه أنا سعيد لأنه لا يزال لديه المزيد”.

ميسي يثير الجدل

كان ميسي قد أثار الجدل مؤخرًا بعد سؤاله حول موقفه من خوض مونديال 2026، إذ قال: "الحقيقة هي أن تسعة أشهر قد تمر سريعًا، لكنها في الوقت نفسه فترة طويلة، سننهي الموسم بنهاية العام، ونأمل أن نفوز بالدوري الأمريكي، ثم تأتي فترة ما قبل الموسم، ويتبقى لي ستة أشهر، سأرى ما أشعر به".