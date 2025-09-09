قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد حماس من عملية استهداف إسرائيلية بالدوحة
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
نجم الزمالك: هنتقد التوأم بعد مباراة بوركينا فاسو .. ومش هنخلص منهم لهذا السبب

حسام حسن
حسام حسن
ياسمين تيسير

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم لن تكن سهلة، مشيرا إلى أن الوصول لكأس العالم أصبح على بعد خطوات.

وقال صلاح، في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: سأنتقد حسام حسن عقب مباراة بوركينا فاسو بسبب عدم مشاركة لاعبي الزمالك مع المنتخب، ومش هنخلص مع حسام حسن وإبراهيم حسن لأنهم لعبوا كأس العالم، وهم لاعبين والآن هما على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وأضاف: لكن بوجه رسالتي إلى حسام حسن كرة القدم بها عدل، ونادي الزمالك كبير وبه لاعبين مميزين وأين هما من المشاركة مع المنتخب في المباريات الماضية.

وواصل: لماذا لا يشارك لاعبي الزمالك بصورة أساسية؟ هو نادي الزمالك مفيهوش لاعيبة وهو الزمالك بيلعب درجة تانية بسبب عدم مشاكرة حسام عبد المجيد ونزول دونجا متأخرا المباراة الماضية

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: منتخب مصر به لاعبين مميزين، ومباراة بوركينا فاسو لن تكن سهلة على اللاعبين ، ولكن قادرين على تحقيق الفوز والصعود لكأس العالم .

حسام حسن المنتخب الزمالك

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

