بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجاة بشأن نادي خوان ألفينا السابق.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"مهيب عبد الهادي يعلن :"شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق بسبب فلوس الصفقة ".

وعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، جلسة خاصة خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمناقشة أزمة تأخر المستحقات المالية.

وطمأن إدوارد اللاعبين بأن الأزمة المالية الحالية في طريقها للحل، مؤكداً أن صرف المستحقات المتأخرة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تجاوز عدد من التحديات المالية التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح المدير الرياضي أن بعض الأزمات الإدارية والمالية التي مرت بها القلعة البيضاء مؤخراً أثرت بشكل مؤقت على السيولة المالية، وهو ما أدى لتأخر صرف المستحقات، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على معالجة تلك الملفات بشكل نهائي.

وأكد إدوارد التزامه بالوعد الذي قطعه للاعبين قبل انطلاق الموسم، بصرف المستحقات في مطلع كل شهر، مشدداً على أن هذا النظام مستمر ولا يوجد أي نية لتغييره.

يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة على توفير مناخ استقرار داخل الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي المصري البورسعيدي، والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.