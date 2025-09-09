ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في صفقة قياسية .. وجدل بين جماهير نيوكاسل

أشعل انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، جدلاً واسعاً بعدما أتم الريدز الصفقة مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار)، في أغلى تعاقد بتاريخ النادي الأحمر، قادماً من نيوكاسل يونايتد.

تفاصيل الانتقال وتصريحات اللاعب

إيزاك، صاحب الـ25 عاماً، أكد في تصريحات لوسائل الإعلام السويدية أن "الصورة الكاملة لانتقاله لم تتضح بعد"، مشيراً إلى وجود تفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقاً، قبل أن يضيف: "أنا سعيد بكوني لاعباً في ليفربول، هذا ما أردته، وأنا راضٍ عن النتيجة النهائية".

أزمة مع جماهير نيوكاسل

رحيل اللاعب جاء بعد أزمة مع إدارة نيوكاسل، حيث اتهم النادي بالإخلال بوعوده في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره جمهور "الماكبايز" خيانة، رغم مساهمته التاريخية في تتويج الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول في مارس الماضي، وهو أول لقب محلي للنادي منذ 70 عاماً.

وتعرض المهاجم السويدي لهتافات مسيئة مع بداية الموسم، ليقرر في النهاية مغادرة ملعب "سانت جيمس بارك".

بداية جديدة مع ليفربول

إيزاك ظهر مؤخراً مع منتخب السويد في الخسارة أمام كوسوفو 0-2 ضمن تصفيات كأس العالم، بعد غيابه عن أول ثلاث مباريات لنيوكاسل هذا الموسم قبل إتمام انتقاله في الأول من سبتمبر.

وينتظر أن ينضم لتدريبات ليفربول هذا الأسبوع، تمهيداً لمشاركته الأولى بقميص "الريدز" أمام بيرنلي خارج الديار يوم الأحد المقبل.

دفعة قوية لحامل اللقب

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة بعد ثلاث جولات، وصفقة إيزاك تضيف قوة هجومية هائلة للفريق بقيادة المدرب أرين سلوت، في ظل سعي النادي للحفاظ على الصدارة وتعزيز حظوظه للاحتفاظ باللقب.