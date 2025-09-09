تحذيرات فنية من فيريرا لمدافعي الزمالك قبل مواجهة المصري

حرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدد من التعليمات الفنية والتحذيرات لخط الدفاع، وذلك خلال جلسة فنية استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي.

وشدد فيريرا خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة التعامل بحذر وتركيز مع عناصر الخط الهجومي لفريق المصري، والذي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب السرعة والمهارة العالية، وعلى رأسهم عبد الرحيم دغموم، وصلاح محسن، ومنذر طمين.

وأكد المدير الفني أن الفريق البورسعيدي يعد من أقوى الفرق هجومياً هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا حتى الآن، ما يعكس خطورته داخل منطقة الجزاء وفعالية تحركاته في الثلث الأخير من الملعب.

وأوضح فيريرا أنه سيتم عرض فيديوهات تحليلية خاصة بتحركات الخط الأمامي للمصري على مدافعي الفريق، وذلك فور اكتمال صفوف الفريق بعودة اللاعبين الدوليين، بهدف دراسة تحركات المنافس بدقة والعمل على وقف خطورته وتقليل المساحات المتاحة له داخل الملعب.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة المصري، المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.