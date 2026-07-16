هل العمل في البنوك حرام وما حكم أخذ القروض؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

هل العمل في البنوك حرام؟ .. في ظل تزايد تساؤلات المواطنين حول التعاملات البنكية، خاصة مع التوسع في مشروعات الإسكان والتمويل العقاري، حسمت جهات الإفتاء الجدل الدائر بشأن حكم العمل داخل البنوك، وإيداع الأموال بها، وكذلك الحصول على التمويلات المختلفة.

وأكدت أن العمل في البنوك جائز شرعًا، باعتبارها مؤسسات استثمارية تقوم على إدارة الأموال وتنميتها وفق أنظمة مالية معاصرة، وليست مجرد وسطاء تقليديين في الإقراض.

كما أوضحت أن إيداع الأموال في البنوك يُعد من قبيل العقود الاستثمارية الحديثة التي تقوم على التراضي وتحكمها قوانين واضحة، مما يجعلها جائزة ولا حرج فيها.

وفيما يتعلق بالفوائد البنكية، أشارت إلى أنها ليست من قبيل الربا المحرم كما يُشاع، بل تُعد عائدًا استثماريًا ناتجًا عن تشغيل الأموال داخل المنظومة المصرفية، التي تعتمد على دمج الودائع واستثمارها في مشروعات متعددة.

حكم القرض البنكي

أما عن القروض البنكية، فقد أوضحت أن ما تقدمه البنوك في الوقت الحالي يُصنّف كـ"تمويل" وليس قرضًا بالمعنى الفقهي التقليدي، حيث يتم ضمن عقود حديثة تحقق مصالح جميع الأطراف وتخضع لضوابط قانونية واضحة، مما يخرجها من دائرة الربا المحرم.

وبالنسبة للتمويل العقاري، خاصة في مشروعات الإسكان الحكومية، فقد تم التأكيد على جوازه شرعًا، باعتباره أحد صور التمويل المشروع الذي يهدف إلى توفير السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، دون مخالفة للضوابط الشرعية.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى فهم دقيق لطبيعة المعاملات المالية الحديثة، بما يحقق التوازن بين الالتزام الديني ومتطلبات الحياة الاقتصادية المعاصرة.