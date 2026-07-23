الصريطي: التلفزيون المصري كان يمثل جزءًا أساسيًا من حياة الأسرة المصرية وخاطب جميع الفئات والأعمار

أكد الفنان سامح الصريطي أن التلفزيون المصري كان يمثل جزءًا أساسيًا من حياة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه نجح على مدار سنوات طويلة في جذب المشاهدين بمحتوى متنوع يخاطب مختلف الفئات والأعمار.

وقال الصريطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن التليفزيون كان بالنسبة له "الجهاز السحري" منذ طفولته، مؤكدا أنه نشأ على متابعة برامجه التي أسهمت في تشكيل وعي أجيال كاملة، قبل أن يصبح لاحقًا أحد المشاركين في تقديم محتواه.

وتابع أن الشاشة المصرية لم تكن موجهة لفئة بعينها، بل حرصت على تقديم برامج للأطفال والمرأة والشباب وجميع أفراد المجتمع، إلى جانب نقل الحفلات والفعاليات على الهواء مباشرة، وهو ما منحها مكانة خاصة في وجدان المصريين.

استمرار هذا الدور الوطني والثقافي

وأشار الفنان إلى أن هذا التنوع والثراء في المحتوى جعلا التليفزيون المصري يحتفظ بقيمته وتأثيره، متمنيًا استمرار هذا الدور الوطني والثقافي.