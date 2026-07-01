سامح الصريطي: ثورة 30 يونيو حمت الهوية المصرية وأعادت قوة الفن | فيديو

أكد الفنان سامح الصريطي أن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحوّل لحماية الهوية المصرية، وأسهمت في استعادة مكانة الفن والثقافة بعد فترة من الاضطراب الفكري.

وقال سامح الصريطي، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو اكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الثورة كانت تعبيراً عن وعي شعبي دافع عن الشخصية المصرية والقوة الناعمة، مشيراً إلى أن المثقفين والفنانين شعروا حينها بضرورة حماية الإبداع والهوية الوطنية.

وتحدّث عن اعتصام الفنانين والمثقفين بوزارة الثقافة قبل الثورة، واصفاً إياه بأنه نموذج للتضامن والدفاع السلمي عن حرية التعبير.

ساعد على عودة الإنتاج

وأشار إلى أن الاستقرار الذي أعقب الثورة ساعد على عودة الإنتاج الفني، مع اهتمام الدولة بدعم الفنون وبناء الإنسان وتعزيز الهوية الثقافية للأجيال الجديدة.