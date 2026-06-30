عادل الجوهري : ثورة 30 يونيو أعادت بناء مصر .. والرئيس السيسي انحاز للوطن في لحظة فارقة

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة دولته والحفاظ على هويتها الوطنية، وتصحيح مسار الوطن بإرادة شعبية خالصة.



وقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن الدور الوطني الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، سيظل محفورًا في وجدان المصريين، بعدما انحاز بكل شجاعة إلى إرادة الشعب، واستجاب لمطالبه، ليحمي الدولة المصرية من مخاطر الفوضى والانقسام، ويفتح صفحة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار.

نقطة تحول تاريخية

وأضاف الجوهري ، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت نقطة تحول تاريخية أعادت للدولة مؤسساتها، وأطلقت مسيرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، بما انعكس على تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات ومشروعات قومية كبرى هو ثمرة مباشرة لثورة 30 يونيو، والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت المواطن المصري في مقدمة أولويات الدولة، وأسست لجمهورية جديدة تقوم على التنمية الشاملة، وترسيخ الأمن والاستقرار.

واختتم المهندس عادل الجوهري بيانه بتوجيه التحية إلى الشعب المصري وقواته المسلحة ورجال الشرطة، الذين قدموا التضحيات من أجل حماية الوطن، مؤكدًا أن ذكرى 30 يونيو ستبقى رمزًا لوحدة المصريين، ودليلًا على قدرتهم على تجاوز التحديات والحفاظ على وطنهم، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.