رئيس إفريقية النواب : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى .. وأطلقت مسيرة بناء الدولة الحديثة

أكد النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجحت في استعادة إرادة الشعب والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، لتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تنفيذ مشروعات تنموية كبرى

وقال الجبلي، في تصريحات صحفية، إن الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو تؤكد حجم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، بعدما تمكنت الدولة المصرية من تجاوز تحديات جسيمة كانت تهدد أمنها واستقرارها، والانطلاق نحو تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الثورة جسدت ملحمة وطنية خالدة، خرج خلالها ملايين المصريين دفاعًا عن هويتهم الوطنية ومستقبل دولتهم، ورفضًا لمحاولات اختطاف مؤسسات الدولة أو العبث بمقدراتها، وهو ما أسهم في الحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه خلال واحدة من أدق المراحل في تاريخ مصر الحديث.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن ما تحقق بعد ثورة 30 يونيو من مشروعات قومية عملاقة، وتطوير للبنية التحتية، وتحسين للخدمات العامة، وتعزيز لبرامج الحماية الاجتماعية، يؤكد أن الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي، وإنما مثلت بداية لمسار تنموي شامل استهدف بناء دولة قوية وحديثة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأوضح نائب الدقهلية أن القيادة السياسية نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية، من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة عززت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ورسخت دعائم الأمن والاستقرار، ودفعت جهود التنمية المستدامة إلى آفاق أوسع.

واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لإرادة الشعب المصري وقدرته على حماية دولته وصون مقدراتها، مشددًا على أهمية مواصلة العمل والبناء لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الأجيال الحالية والقادمة.