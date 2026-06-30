حسين أحمد : كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو تعكس قوة مصر في وعي شعبها

أكد حسين احمد، القيادي بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو حملت رسائل وطنية شديدة الأهمية، وعكست رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية، كما أكدت أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية جاء بفضل تماسك الشعب المصري وإصراره على حماية وطنه والحفاظ على هويته الوطنية.

وقال حسين، في بيان له، إن حديث الرئيس السيسي عن ثورة 30 يونيو باعتبارها ملحمة وطنية خالدة يجسد حجم التضحيات التي قدمها المصريون في سبيل إنقاذ دولتهم من مخاطر الانهيار والفوضى، ويؤكد أن هذه الثورة كانت نقطة تحول تاريخية أعادت للدولة المصرية استقرارها ومكانتها، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة.

وأشار حسين، إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رسالة تقدير واعتزاز بالمواطن المصري الذي أثبت في أصعب اللحظات أنه الحصن المنيع للدولة الوطنية، وأن وعي المصريين كان العامل الحاسم في إفشال مخططات استهداف البلاد، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على حالة الاصطفاف الوطني وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

مواصلة مسيرة البناء والتنمية

ولفت القيادي بحماة الوطن، أن تأكيد الرئيس السيسي على مواصلة مسيرة البناء والتنمية رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية المعقدة يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات، والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأضاف حسين، أن الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو تمثل محطة وطنية فارقة لاستحضار واحدة من أعظم لحظات التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت انتفاضة شعبية أنقذت الدولة المصرية من مخاطر التفكك والفوضى وأعادت للمواطنين حقهم في وطن آمن ومستقر.