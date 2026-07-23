رسالة هامة من الحرس الثوري للشعب الكويتي

وجه الحرس الثوري الإيراني رسالة هامة الى الشعب الكويتي متسائلا عن ماهية وطبيعة القواعد الامريكية في الدول حيث قال : هذه القواعد هي مواقع تحكمها القوانين الامريكية لا قوانينكم، وليس عسكرييكم وحدهم بل حتى وزير دفاعكم لا يحق لهم الدخول اليها من دون اذن عنصر الانضباط العسكري الامريكي. لذلك فان امريكا هي التي انتهكت وحدة اراضيكم وسيادتكم لا نحن.

وقال الحرس الثوري في البيان رقم 44 اليوم الخميس : يقال احيانا ان ايران خرقت بهجماتها، وحدة اراضي الدول وسيادتها، في حين ان هكذا حكم غير صحيح بالكامل. من وجهة نظرنا، فان استقلال دولتكم ووحدة اراضيها وسيادتها، محترمة بالكامل. لذلك فان امريكا هي التي خرقت وحدة اراضيكم وسيادتكم لا نحن. اننا نهاجم الاراضي التي احتلت من قبل الجيش الامريكي، الجيش الذي لا يتقن عملا سوى الجريمة.

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وتابع البيان: ايها الشعب الكويتي الكريم والشريف، ان اخوتكم المقاتلون في حرس الثورة الاسلامية، ومعاقبة منهم للجيش الامريكي القاتل للاطفال وتدخلاته في مضيق هرمز، استهدفوا بالمسيرات مستودعا كبيرا للتجهيزات الامريكية ومنظومة باتريوت الدفاعية وحظيرة لمسيرات MQ۹ الامريكية في قاعدة علي السالم الجوية، ودمروها.

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وتابع : اخوانكم هاجموا كذلك مكان اسكان القوات الامريكية وحظيرتين للطائرات العمودية في معسكر العديري، ما تسبب بقتل واصابة عدد من القوات المعتدية، والحاق خسائر جسيمة بعدد من الطائرات العمودية والمسيرات.

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ومضى البيان :وردا على الهجمات الامريكية على ابراج الاتصالات في ايران، استهدفت المقاتلون، برجا للاتصالات.

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وزاد : يقال احيانا ان ايران خرقت بهجماتها، وحدة اراضي الدول وسيادتها، في حين ان هكذا حكم غير صحيح بالكامل. من وجهة نظرنا، فان استقلال دولتكم ووحدة اراضيها وسيادتها، محترمة بالكامل.

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وأردف متسائلا: كيف هي القواعد الامريكية في الدول؟ المكان الذي يدخله ويخرج منه الامريكيون واي شخص يريدونه هم، واحيانا السجناء من دول اخرى، من دون تحكم قوات حرس حدودكم. ويقوم عنصر انضباط الجيش الامريكي باقرار الانضباط فيها، لا عنصر انضباط جيشكم، ويصدر القاضي الامريكي احكاما بشان الجرائم التي تحدث هناك، لا قاضيكم، ويسود القانون الامريكي هناك، لا قوانينكم، وليس عسكرييكم وحدهم بل حتى وزير دفاعكم، لا يحق لهم الدخول الى هناك من دون اذن عنصر الانضباط الامريكي.



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وأكمل البيان الأمريكي " لذلك فان امريكا هي التي انتهكت وحدة اراضيكم وسيادتكم لا نحن. اننا نهاجم الاراضي التي احتلت من قبل الجيش الامريكي، الجيش الذي لا يتقن عملا سوى الجريمة."

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وختم الحرس الثوري بيانه : يقول ان اهالي ميناب المفجوعين، شيعوا وواروا الثرى يوم امس، ما تبقى من قطع اجساد ابنائهم التلامذة، والتي عثروا عليها من تحت الركام. لقد كانوا 168 تلميذا استشهدوا في اليوم الاول من هذه الحرب واثر هجوم الجيش الامريكي القاتل للاطفال، وهذه الجرائم ما زالت مستمرة، ويُنفذ جزء منها من خلال استخدام القواعد الامريكية في الاراضي الكويتية، وهذا حقنا القانوني والشرعي والمنطقي، ان نستهدف المعتدي على بلادنا وقاتل اطفالنا، في اي موقع ينطلق منه لشن الهجوم.

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