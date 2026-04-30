كثافات مرورية بشارع الهرم في الاتجاهين؟.. اعرف السبب.. فيديو

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الحالة المرورية اليوم تشهد كثافات متوسطة على معظم المحاور والميادين الرئيسية، خاصة الطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات، تزامنًا مع ساعات الذروة الصباحية وخروج العاملين بمختلف القطاعات.

وأوضح هشام خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم حياة مقطوف وروان أبو العينين أن هناك انتشارًا مكثفًا للخدمات المرورية على الطرق السريعة والداخلية، مدعومًا بالرادارات الحديثة وكاميرات المراقبة لضبط الحركة والتأكد من التزام قائدي السيارات بالقواعد المرورية، مشيرًا إلى أن شارع الهرم يشهد كثافات مرتفعة في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق.

وأضاف أن محور صلاح سالم من أبرز المناطق التي تسجل تكدسات، خاصة في الاتجاه القادم من العباسية والدراسة، ناصحًا باستخدام الطرق البديلة مثل امتداد رمسيس لتفادي الزحام.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية، حذر الخبير المروري من الشبورة المائية الكثيفة التي ظهرت صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، ما أدى إلى تباطؤ الحركة، مطالبًا السائقين بترك مسافات آمنة وتوخي الحذر، خاصة مع نشاط الرياح على الطرق الصحراوية.

وأشار إلى استعداد الإدارة العامة للمرور لتكثيف الخدمات مساءً مع زيادة الحركة، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع وامتداد ساعات عمل المحال، مؤكدًا جاهزية فرق الإغاثة للتعامل مع أي طوارئ.



