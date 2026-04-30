الأمم المتحدة : 150 ألف نازح لبناني يعيشون في مخيمات داخل لبنان

نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن الأمم المتحدة القول بأن 150 ألف نازح لبناني يعيشون في مخيمات داخل لبنان.

وكانت تقارير إعلامية رصدت مشاهد عودة كثيفة للنازحين اللبنانيين إلى مناطق الجنوب، مع تحرك آلاف الأسر من العاصمة بيروت باتجاه مدن وبلدات الجنوب، في أعقاب التطورات الأخيرة وإعلان إجراءات لتسهيل المرور.



كما شهد الطريق الساحلي بين بيروت ومدينة صيدا كثافة مرورية كبيرة، حيث تتدفق أعداد ضخمة من السيارات التي تقل العائدين إلى مناطقهم، مشيرًا إلى أن صيدا تمثل البوابة الرئيسية لدخول الجنوب اللبناني، ومنها تتجه الأسر إلى بلدات عدة في أقضية صور والنبطية.

وأشارت التقارير الإعلامية حينها إلى أن الجيش اللبناني يعمل على إعادة فتح جسر القاسمية لتسهيل حركة التنقل، بالتوازي مع دعوات للتريث في العودة إلى بعض القرى التي شهدت تواجدًا للقوات الإسرائيلية، خاصة في مناطق مثل بنت جبيل ومرجعيون والخيام، نظرًا للمخاطر الأمنية القائمة.

وبادر بعض الأهالي بإعادة فتح طرق حيوية مثل جسر طير فلسيه، فيما ظهرت مظاهر احتفالية مع عودة السكان، حيث قام البعض بنثر الأرز في الشوارع تعبيرًا عن الفرحة بالعودة رغم استمرار التحديات على الأرض.