هواوي تخوض سباق الهواتف فائقة النحافة: Mate 70 Air بمواصفات رائدة وشاشة ضخمة وكاميرا زوم غير مسبوقة

تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتف Mate 70 Air مع سلسلة Mate 80 خلال نوفمبر، ليدخل المنافسة أمام iPhone Air وGalaxy S25 Edge، المعروفين بتصميمهما الرشيق وسمكهما الأقل من 6 ملم. وفق التسريبات، يحمل هاتف هواوي شاسيه نحيف قد يتراوح سمكه بين 6 و7 ملم، مع شاشة ضخمة مقاس 7 بوصة تُقارب أحجام الأجهزة اللوحية، ليكون أحد أكبر الهواتف فائقة النحافة في السوق.

كاميرا زوم 30x: تفوق بصري في هاتف نحيف

الهاتف يتميز بجزيرة كاميرا دائرية ضخمة تشير إلى أن هواوي قد تجهز Mate 70 Air بأول عدسة تليفوتو حقيقية لهاتف فائق النحافة، عكس منافسيه الذين يعتمدون كلياً على الزوم الرقمي.

وتدعم العدسة ميزة الزوم الهجين حتى 30x، بفضل دمج الذكاء الاصطناعي مع العدسات ليحقق الهاتف وضوحاً أعلى في الصور المُقرّبة، مقابل اعتماد iPhone Air على كاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل وجهاز سامسونج على كاميرتين أحدهما واسعة.

بطارية عملاقة وجودة عالمية

من اللافت أيضاً التسريبات حول سعة البطارية الضخمة التي قد تتجاوز 6000 ميلي أمبير في Mate 70 Air، ما يعتبر إنجازاً لهاتف نحيف بهذا الحجم.

ويرجح أن تستخدم هواوي تقنية خلايا السيليكون-كربون لتحافظ على القوة دون التضحية بسمك الجهاز أو راحة الحمل.

مقارنة بنجوم الصناعة ومصير الهاتف في الأسواق العالمية

رغم جاذبية المواصفات التي يقدمها Mate 70 Air، إلا أن وصوله للأسواق الغربية يبدو غير ممكن حالياً بسبب استمرار القيود الأمريكية على منتجات هواوي. ويؤكد التقرير أن غياب الكاميرا التليفوتو في منافسيه يظهر حتى في مستويات الزوم 5x و10x، حيث تصبح النتائج ضبابية جداً نتيجة الاعتماد على الزوم الرقمي فقط.

رأي المستخدمين: إقبال مشروط على الهاتف النحيف

أظهر استطلاع رأي للمستخدمين على موقع Phone Arena أن 30% منهم متحمسون لهواتف نحيفة بكاميرا زوم حقيقية، بينما يهم 23% الأداء العملي الفعلي للهاتف، في حين عبّر الباقي عن عدم اهتمامهم بهاتف فائق النحافة من الأساس.

هواوي Mate 70 Air يضع معياراً جديداً لهواتف النحافة بقدرات تصوير فائقة وبطارية جبارة، لكنه يواجه تحديات بسبب حجب الأسواق الغربية، وسط ترقب كبير لإطلاقه في الأسواق الآسيوية خلال نوفمبر 2025.