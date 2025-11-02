قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تخوض سباق الهواتف فائقة النحافة: Mate 70 Air بمواصفات رائدة وشاشة ضخمة وكاميرا زوم غير مسبوقة

هواوي
هواوي
احمد الشريف

تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتف Mate 70 Air مع سلسلة Mate 80 خلال نوفمبر، ليدخل المنافسة أمام iPhone Air وGalaxy S25 Edge، المعروفين بتصميمهما الرشيق وسمكهما الأقل من 6 ملم. وفق التسريبات، يحمل هاتف هواوي شاسيه نحيف قد يتراوح سمكه بين 6 و7 ملم، مع شاشة ضخمة مقاس 7 بوصة تُقارب أحجام الأجهزة اللوحية، ليكون أحد أكبر الهواتف فائقة النحافة في السوق.

كاميرا زوم 30x: تفوق بصري في هاتف نحيف

الهاتف يتميز بجزيرة كاميرا دائرية ضخمة تشير إلى أن هواوي قد تجهز Mate 70 Air بأول عدسة تليفوتو حقيقية لهاتف فائق النحافة، عكس منافسيه الذين يعتمدون كلياً على الزوم الرقمي. 

وتدعم العدسة ميزة الزوم الهجين حتى 30x، بفضل دمج الذكاء الاصطناعي مع العدسات ليحقق الهاتف وضوحاً أعلى في الصور المُقرّبة، مقابل اعتماد iPhone Air على كاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل وجهاز سامسونج على كاميرتين أحدهما واسعة.

بطارية عملاقة وجودة عالمية

من اللافت أيضاً التسريبات حول سعة البطارية الضخمة التي قد تتجاوز 6000 ميلي أمبير في Mate 70 Air، ما يعتبر إنجازاً لهاتف نحيف بهذا الحجم. 

ويرجح أن تستخدم هواوي تقنية خلايا السيليكون-كربون لتحافظ على القوة دون التضحية بسمك الجهاز أو راحة الحمل.

مقارنة بنجوم الصناعة ومصير الهاتف في الأسواق العالمية

رغم جاذبية المواصفات التي يقدمها Mate 70 Air، إلا أن وصوله للأسواق الغربية يبدو غير ممكن حالياً بسبب استمرار القيود الأمريكية على منتجات هواوي. ويؤكد التقرير أن غياب الكاميرا التليفوتو في منافسيه يظهر حتى في مستويات الزوم 5x و10x، حيث تصبح النتائج ضبابية جداً نتيجة الاعتماد على الزوم الرقمي فقط.

رأي المستخدمين: إقبال مشروط على الهاتف النحيف

أظهر استطلاع رأي للمستخدمين على موقع Phone Arena أن 30% منهم متحمسون لهواتف نحيفة بكاميرا زوم حقيقية، بينما يهم 23% الأداء العملي الفعلي للهاتف، في حين عبّر الباقي عن عدم اهتمامهم بهاتف فائق النحافة من الأساس.

هواوي Mate 70 Air يضع معياراً جديداً لهواتف النحافة بقدرات تصوير فائقة وبطارية جبارة، لكنه يواجه تحديات بسبب حجب الأسواق الغربية، وسط ترقب كبير لإطلاقه في الأسواق الآسيوية خلال نوفمبر 2025.

هواوي هاتف Mate 70 Air Mate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترشيحاتنا

الفنانة الشابة ياسمينا العبد

«حضور صابح».. حنان سليمان تشيد بحضور ياسمينا العبد في افتتاح المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في "تريند" المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في «تريند» المتحف المصري الكبير بطريقته الخاصة

نجوم الفن

نجوم الفن يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير في نيويورك |صور

بالصور

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد