تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة .. هواوي تغزو الأسواق بهاتف Huawei Mate 80

هاتف Huawei Mate 80
هاتف Huawei Mate 80
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف هواوي Mate 80 ومن المتوقع أن تصل سلسلة هواتف Mate 80 الرائدة القادمة من هواوي في شهر نوفمبر، وفقًا لتسريب جديد من Digital Chat Station الموثوق على Weibo ومن المتوقع أن يأتي هاتف Mate 80 باللون الأسود والأبيض والفيروزي

الاتصال بين الأجهزة

على الجانب الآخر إلى جانب الهواتف الذكية، أفادت التقارير أن شركة هواوي قد تقدمت بطلب إصدار جهاز لوحي جديدفي الشهر نفسه و سيتوفر باللونين الفضي والرمادي مما يتيح الاتصال بين الأجهزة المختلفة عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

من المتوقع إطلاق جهاز MateBook E 2025 اللوحي جنبًا إلى جنب مع Mate 80
ومن المثير للاهتمام أن أحد المسربين على Weibo، Superdimensional ، أشار الأسبوع الماضي أن Huawei تستعد لإطلاق جهاز كمبيوتر يعمل بنظام HarmonyOS في الصين، ويُسمى MateBook E 2025. ويبدو أن التسريب الجديد من Digital Chat Station يدعم ذلك.

جهاز MateBook E اللوحي
 

يأتي  جهاز MateBook E اللوحي بحامل مدمج ولوحة مفاتيح قابلة للفصل فهو يعد آخر جهاز في هذه السلسلة مزود بمعالجات Intel Alder Lake-U

 ووفقًا لموقع Superdimensional ، قد يعمل MateBook E 2025 بمعالج Kirin 9000X، مع نظام HarmonyOS 5.1 مثبتًا مسبقًا.
أما بالنسبة لسلسلة هواتف Mate 80، فمن المتوقع أن تتضمن أربعة طُرز: Mate 80، وMate 80 Pro، وMate 80 Pro+، وMate 80 RS. ومن المرجح أن تعمل هذه الهواتف بمعالج Kirin 9030 الجديد. وقد قدّمت سلسلة Mate 70 معالج Kirin 9020، لذا ستكون هذه الخطوة في خارطة طريق هواوي لتطوير المعالجات.

في الوقت نفسه تظل مواصفات كلا الرقاقات طي الكتمان، ولكن من المرجح أن نرى الشركة تكشف عن Kirin 9000X وKirin 9030 في نفس الحدث.

