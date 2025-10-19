هواوي تطلق nova 14 Lite.. قوة الأداء بسعر اقتصادي يناسب الجميع

أطلقت شركة هواوي رسميًا هاتف nova 14 Lite الجديد لينضم إلى سلسلة نوفا 14، ويأتي الهاتف مواكبًا لرغبات المستخدمين الباحثين عن أداء قوي في فئة سعرية اقتصادية توفر قيمة ممتازة مقابل المال.​

التصميم والشاشة

الهاتف يتمتع بتصميم أنيق وخامات من البلاستيك للظهر مع واجهة أمامية من الزجاج، ويزن حوالي 192 جرامًا.

يأتي nova 14 Lite مزودًا بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز لتوفير تجربة مشاهدة سلسلة ومريحة، مع طبقة حماية ضد الخدوش. يتوفر بثلاثة ألوان: الأزرق الجليدي، الأبيض المتجمد، والأسود.​

العتاد الداخلي ونظام التشغيل

من حيث العتاد، تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يعمل بمعالج Kirin 8000 الجديد الذي يوفر أداء قويًا ويواكب الاستخدامات اليومية بفعالية، فيما لم تكشف الشركة رسميًا عن نوع المعالج المستخدم حتى الآن.

يعمل هاتف هواوي الجديد بنظام HarmonyOS 5.1 العصري مع واجهة استخدام سهلة وسلسة.​

الكاميرات

يتفوق nova 14 Lite بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر RYYB من هواوي لتعزيز الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل يمكنها أداء وظيفة تصوير الماكرو.

في الأمام يجد المستخدمون كاميرا سيلفي متقدمة بدقة 50 ميجابكسل لصور عالية التفاصيل، مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K.​

البطارية والشحن

يمتلك الهاتف بطارية قوية بسعة 5500 مللي أمبير تمنح المستخدمين فترة تشغيل طويلة، مع دعم الشحن السريع بقوة 66 واط، ليكون خيارًا عمليًا للأشخاص كثيري التنقل أو الاستخدام المكثف للهاتف.​

السعر والفئة السوقية

يتوفر nova 14 Lite في السوق الصيني بسعر يبدأ من حوالي 300 دولار أمريكي لطراز 256 جيجابايت، ويستهدف الفئة المتوسطة التي ترغب في امتلاك هواتف مميزة بسعر مناسب وإمكانات متقدمة مثل الشاشة العالية والمواصفات الجيدة للكاميرا والبطارية.​

يقدم Huawei nova 14 Lite معادلة تجمع بين الأناقة، قوة الأداء، وكفاءة البطارية، وكل ذلك ضمن فئة سعرية تجعل الهاتف مناسبًا لمختلف الشرائح، ويستحق بجدارة لقب "الهاتف القوي الذي يناسب الجميع"