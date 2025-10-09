قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة
السعودية ترحب باتفاق غزة وتطالب بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترامب
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه
لبنان.. عون: نأمل في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر يصلان اليوم إلى إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
500 دولار شهريا.. فرص عمل في لبنان لفني الكهرباء وميكانيكي.. لينك التقديم
شوبير عن تأهل منتخب مصر : حالة رضا شديد في الشارع الرياضي
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
البيضاء بـ 63 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
الفصائل الفلسطينية تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة اليوم .. من هو ؟
أيهما أفضل للشراء؟.. هاتف هواوي بيور 80 أو هاتف شاومي 17

هاتف شاومي 17 وهاتف هواوي بيورا 80
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في كلا من هاتف شاومي 17 وهاتف هواوي بيورا 80 .

يتنافس كلا الهاتفين الرائدين على الفئة الفاخرة نفسها.و تُعد هذه المقارنة مهمة لأن كليهما يقدمان العديد من الميزات الرائدة، لكنهما يركزان على نقاط قوة مختلفة فيعد هاتف شاومي ذات قدرات شجن أقوى أما من حيث التصميم فيتفوق هاتف هواوي من حيث التصميم فيما يعتمد الاختيار بينهما على تجربة المستخدم 


الشكل والتصميم 

يأتي هاتف Xiaomi 17 بواجهة زجاجية وإطار من الألومنيوم، مما يوفر ملمسًا فاخرًا ومتانة فائقة. وهو حاصل على تصنيف IP68، مما يوفر حماية من الغمر حتى عمق 1.5 متر.

 يتميز هاتف Huawei Pura 80 أيضًا بواجهة وخلفية زجاجية بإطار من الألومنيوم، إلا أن تصنيف IP68/IP69 يسمح بغمر أعمق قليلاً ومقاومة عالية الضغط للماء. يتناقض مستشعر بصمة الإصبع الجانبي في Pura 80 مع مستشعر الموجات فوق الصوتية الموجود أسفل الشاشة في هاتف Xiaomi 17 فيما يتميز هاتف Xiaomi 17 بخفة وزنه ، مما يجعله مثاليًا للاستخدام بقبضة واحدة، بينما يوفر هاتف Huawei Pura 80 حماية أعلى قليلاً من الماء.

جودة الشاشة 

يتميز هاتف Xiaomi 17 بشاشة AMOLED بتقنية LTPO مقاس 6.3 بوصة مع نسبة سطوع أقصى يبلغ 3500 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز وتردد PWM 2160 هرتز.

 أما هاتف Huawei Pura 80، فيتميز بشاشة OLED أكبر قليلاً مقاس 6.6 بوصة بتقنية LTPO، مع 1 مليار لون، ومعدل سطوع أقصى يبلغ 2800 شمعة، وتردد تحديث 120 هرتز، وتردد PWM 1440 هرتز. يُحسّن سطوع Xiaomi 17 الأعلى ودعم Dolby Vision من جودة عرض محتوى HDR والرؤية الخارجية، بينما يوفر Pura 80 عمق ألوان أكثر ثراءً.

الخلاصة يتفوق هاتف Xiaomi 17 بفضل تصميمه المدمج وأداء شاشة HDR المتفوق. معالج Pura 80 أقوى للاستخدام الشاق، مع مقاومة أفضل للماء وشاشة أكبر وأكثر ثراءً. بشكل عام، يوازن هاتف Xiaomi 17 بين سهولة الحمل وتجربة العرض المتميزة، مما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام اليومي.

هاتف شاومي 17 هاتف هواوي هاتف هواوي بيورا 80 هاتف شاومي هاتف Xiaomi 17

