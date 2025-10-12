بميزة التواصل تحت الماء.. هواوي تغزو الأسواق بساعة جديدة

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في ساعة Watch Ultimate 2 والتي تم إطلاقها الشهر الماضي في السوق الأوروبية.

تتميز الساعة بتصميم فاخر، وهي مصممة خصيصًا للغواصين ومستخدمي الأنشطة الخارجية كما أنها مزودة بتقنية اتصال تحت الماء تعتمد على السونار، وهي الأولى من نوعها في أي ساعة ذكية من هواوي.

الساعة متاحة الآن للشراء في مناطق متعددة في أوروبا.

مميزات ساعة هواوي واتش التمت 2



تعد ساعة Watch Ultimate 2 من نوع LTPO 2.0 AMOLED وتأتي بقياس 1.5 بوصة، بدقة 466 × 466 بكسل، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 3500 شمعة/متر مربع، ومحمية بزجاج الياقوت.

تعد ساعة Watch Ultimate 2 هي أول ساعة ذكية من هواوي مُصممة للغوص حتى عمق 150 مترًا.

تتميز بهيكل مقاوم للماء يتيح ميزات صوتية ورسائل سونار حتى عمق 30 مترًا تحت الماء.

تعرض الساعة بيانات الغوص الرئيسية مثل العمق والوقت والسرعة ومستوى النقاء (NDL) ومستوى ضغط الدم (PO2)، مع حفظ جميع المعلومات في تطبيق Huawei Health.



ساعة هواوي ووتش ألتيميت 2

تتميز الساعة بميزة التحكم متعدد الاستشعار X-Tap بين زرين للوصول السريع إلى بيانات نبضات القلب وتخطيط كهربية القلب وغيرها من البيانات الصحية. كما تدعم الاتصال ببطاقة eSIM مع خاصية إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الاصطناعي وإشارات مستقرة. يتيح وضع الاستكشاف للمستخدمين استيراد المسارات وتنزيل الخرائط دون اتصال بالإنترنت، بدعم من نظام تحديد المواقع Sunflower.



اما عن عمر البطارية فيدوم عمرها حتى ١١ يومًا مع الاستخدام الخفيف، و٦ أيام في الاستخدام العادي، و٤ أيام مع شاشة العرض الدائمة و في الوضع القياسي، يعمل لمدة ٤.٥ أيام على نظام أندرويد و٣.٥ أيام على نظام iOS.

تشمل الميزات الأخرى اكتشاف السقوط، والتحكم بكاميرا الحركة، وتتبع ملاعب الجولف، وخرائط ملاعب قابلة للتكبير والتصغير، ومشاركة مسار الكرة، والمدفوعات، والإيماءات الذكية، ودعم AppGallery.

التسعير والتوافر

تعد ساعة Watch Ultimate 2 متاحة للشراء عبر متجر هواوي الإلكتروني، المتجر الرئيسي في برلين، ولدى شركاء البيع بالتجزئة الرئيسيين. تبدأ الأسعار من 899 يورو (حوالي 1043 دولارًا أمريكيًا). سيحصل المشترون قبل 4 نوفمبر على سماعات FreeBuds Pro 4 وضمان لمدة ثلاث سنوات إضافي دون أي تكلفة إضافية.