أخبار التكنولوجيا| هواوي تطلق أول ساعة ذكية تدعم الاتصال تحت الماء.. تعرف على أفضل جهاز لوحي في الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سمارت ووتش تغوص وتتحدث.. هواوي تطلق أول ساعة ذكية تدعم الاتصال تحت الماء

كشفت شركة هواوي Huawei، رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch Ultimate 2، والتي تأتي خليفة مباشرة لإصدار العام الماضي Watch Ultimate، مع مجموعة من الترقيات الجوهرية التي تعزز مكانتها بين أقوى الساعات الذكية في السوق.

تحتفظ ساعة هواوي الجديدة Watch Ultimate 2 بنفس الخطوط التصميمية للجيل الأول، لكنها تأتي بهيكل مصنوع من معدن سائل أساسه الزركونيوم، مدعوم بإطار مزدوج من السيراميك النانوي الكريستالي وزجاج الياقوت المقاوم للخدوش.

بمواصفات خيالية.. هونر تطلق سلسلة التابلت Honor MagicPad 3 بالذكاء الاصطناعي

ستكون هونر أول علامة تجارية تُطلق جهازًا لوحيًا يعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس.

من المقرر إطلاق الجهاز رسميًا، المسمى ماجيك باد 3 برو، إلى جانب سلسلة هواتف ماجيك 8 الرائدة في 17 أكتوبر في الصين.

وأفادت التقارير بأن معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس قد يحقق ما بين 4.2 و4.4 مليون نقطة على منصة AnTuTu.

والآن، نشر مدوّن تقني صيني قائمة AnTuTu الخاصة بجهاز ماجيك باد 3 برو، محطمًا بذلك الأرقام القياسية بتحقيقه أكثر من 4.3 مليون نقطة.

تجربة صوتية مميزة.. أفضل سماعات الألعاب للكمبيوتر الشخصي لعام 2025

أطلقت شركة Nacon سماعة الألعاب السلكية الجديدة Rig R5 Spear Pro HS، والمرخصة لجهاز PS5.

تتوفر السماعة باللون الأسود، وهي متاحة للشراء الآن بسعر 79.90 يورو في أوروبا، و69.99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة.