تجربة صوتية مميزة.. أفضل سماعات الألعاب للكمبيوتر الشخصي لعام 2025

أطلقت شركة Nacon سماعة الألعاب السلكية الجديدة Rig R5 Spear Pro HS، والمرخصة لجهاز PS5.

تتوفر السماعة باللون الأسود، وهي متاحة للشراء الآن بسعر 79.90 يورو في أوروبا، و69.99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة.



مواصفات Nacon Rig R5 Spear Pro HS



صُممت سماعة الرأس Rig R5 Spear Pro HS لتقديم صوت دقيق وغامر أثناء اللعب، تتميز بمشغلات صوتية بقطر 40 مم

تدعم سماعة الرأس تقنية Tempest 3D AudioTech من سوني ، وهي مُحسّنة للصوت المكاني على أجهزة PlayStation 5.

تزعم Nacon أن سماعة الرأس قادرة على إعادة إنتاج تفاصيل صوتية دقيقة، مثل خطوات الأقدام وإطلاق النار من مسافة بعيدة، بدقة عالية، مما يُعزز وعي اللاعب أثناء اللعب.



ناكون ريج R5 سبير برو HS



تستخدم سماعة الرأس اتصالاً سلكيًا بكابل بطول 1.5 متر ومقبس 3.5 مم قياسي، تدعم استجابة تردد واسعة تتراوح بين 20 هرتز و40 كيلوهرتز، وتتميز بمقاومة 32 أوم، يتوفر تحكم مدمج في مستوى الصوت لسهولة الضبط أثناء جلسات اللعب، سماعة الرأس متوافقة مع أجهزة PS5 وPS4 والكمبيوتر الشخصي والأجهزة المحمولة.

تعد السماعة مزودة بميكروفونًا مرنًا ، وفلترًا معدنيًا شبكيًا، وخاصية كتم الصوت. يوفر الميكروفون استجابة ترددية تتراوح بين 50 هرتز و15 كيلوهرتز، مع الحفاظ على نسبة إشارة إلى ضوضاء أعلى من 42 ديسيبل.

تُركز سماعة Rig R5 Spear Pro HS على الراحة والتخصيص. فهي تستخدم نظام Snap+Lock المغناطيسي الخاص بشركة Nacon، مما يسمح للمستخدمين بتبديل الألواح الجانبية واستبدال وسائد الأذن و طوق الرأس وأغطية الأذن مبطنة ببطانة من إسفنج الذاكرة، كما تتميز بأذرع قابلة للتعديل وأغطية أذن قابلة للطي بشكل مسطح لسهولة الحمل والتخزين.