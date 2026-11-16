مجلس وزراء الداخلية العرب يدين إستهداف مليشيا الحوثى للمملكة العربية السعودية

تابعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باهتمام بالغ الممارسات العدائية المستمرة التي قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، وما أقدمت عليها مؤخرا من محاولات لاستهداف منطقة مكة المكرمة ومدينة الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي - بحمد الله - من اعتراضها وتدميرها.



وأدانت الأمانة العامة بكل حزم تلك الاعتداءات المتكررة التي تندرج ضمن سلوك هذه المليشيا الإرهابية العدائي، ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الأعمال واتخاذ مواقف حازمة تجاهها، وتجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه تلك الأعمال العدائية، ومجابهة تلك التهديدات، ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.