تموين الغربية يضبط أكثر من 4 أطنان سلع وأعلاف ومخللات فاسدة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية اليوم تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 4 أطنان من السلع والأعلاف والمخللات المجهولة والمشتبه في صلاحيتها، إلى جانب التحفظ على 654 عبوة مبيدات زراعية محظورة وغير مسجلة، وضبط 311 عدسة لاصقة و235 كيس مكرونة تموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية

استمرارًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بفرض الرقابة الكاملة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وشهدت الحملات بمركز زفتى ضبط 2 طن مخللات بدون بيانات ومشتبه في صلاحيتها داخل أحد معامل المخللات، كما تم ضبط 235 كيس مكرونة تموينية لدى أحد البدالين التموينيين لقيامه بالتصرف فيها بالمخالفة للقانون. وفي مركز كفر الزيات، وبالاشتراك مع مديرية الزراعة، تم ضبط 750 كجم أعلاف مجهولة المصدر وعليها علامات فساد، و450 كجم أعلاف بدون تاريخ إنتاج ومشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى ضبط 135 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، كما تمكنت إدارة تموين كفر الزيات من ضبط 200 كجم عسل أسود بدون مستندات تدل على مصدره، إلى جانب ضبط 311 عدسة لاصقة محظور تداولها إلا تحت إشراف طبيب مختص.

ردع مخالفين

كما أسفرت حملة رقابية أخرى، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، عن ضبط 208 عبوات مبيدات زراعية غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الزراعة، منها 119 عبوة داخل محل لبيع المبيدات و89 عبوة داخل محل لقطع غيار السيارات استُخدم كواجهة لتداول المبيدات المحظورة، فضلاً عن ضبط 25 شكارة أعلاف حيوانية بإجمالي 625 كجم بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تنفيذ حملات رقابية

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة بكافة المراكز والمدن، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، مشددًا على أن الحفاظ على صحة المواطنين وحماية منظومة الدعم يمثلان أولوية لا تقبل التهاون، وأن أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين أو تداول منتجات غير آمنة ستواجه بإجراءات قانونية رادعة. كما أوضح المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وأن أجهزة التموين لن تسمح بوجود أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حسابهم.