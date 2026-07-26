قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية
بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل
تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل
البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
وزيرا خارجية مصر وتونس يشددان على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون
مذكرة التوقيف تحاصر نتنياهو.. وطائرة "جناح صهيون" تستهلك الملايين رغم محدودية استخدامها
ماليزيا تلغي رحلات جوية لـ الصين وهونج كونج بسبب إعصار نول
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الغربية يضبط أكثر من 4 أطنان سلع وأعلاف ومخللات فاسدة

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

 واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية اليوم  تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 4 أطنان من السلع والأعلاف والمخللات المجهولة والمشتبه في صلاحيتها، إلى جانب التحفظ على 654 عبوة مبيدات زراعية محظورة وغير مسجلة، وضبط 311 عدسة لاصقة و235 كيس مكرونة تموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية 

استمرارًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بفرض الرقابة الكاملة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وشهدت الحملات بمركز زفتى ضبط 2 طن مخللات بدون بيانات ومشتبه في صلاحيتها داخل أحد معامل المخللات، كما تم ضبط 235 كيس مكرونة تموينية لدى أحد البدالين التموينيين لقيامه بالتصرف فيها بالمخالفة للقانون. وفي مركز كفر الزيات، وبالاشتراك مع مديرية الزراعة، تم ضبط 750 كجم أعلاف مجهولة المصدر وعليها علامات فساد، و450 كجم أعلاف بدون تاريخ إنتاج ومشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى ضبط 135 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، كما تمكنت إدارة تموين كفر الزيات من ضبط 200 كجم عسل أسود بدون مستندات تدل على مصدره، إلى جانب ضبط 311 عدسة لاصقة محظور تداولها إلا تحت إشراف طبيب مختص.

ردع مخالفين 

كما أسفرت حملة رقابية أخرى، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، عن ضبط 208 عبوات مبيدات زراعية غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الزراعة، منها 119 عبوة داخل محل لبيع المبيدات و89 عبوة داخل محل لقطع غيار السيارات استُخدم كواجهة لتداول المبيدات المحظورة، فضلاً عن ضبط 25 شكارة أعلاف حيوانية بإجمالي 625 كجم بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تنفيذ حملات رقابية 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة بكافة المراكز والمدن، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، مشددًا على أن الحفاظ على صحة المواطنين وحماية منظومة الدعم يمثلان أولوية لا تقبل التهاون، وأن أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين أو تداول منتجات غير آمنة ستواجه بإجراءات قانونية رادعة. كما أوضح المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وأن أجهزة التموين لن تسمح بوجود أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حسابهم.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية رقابية ردع مخالفين غرامات فورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية

حالات إصابة بالكوليرا

وزارة الصحة في تشاد تؤكد وجود حالات إصابة بالكوليرا في أنجامينا

التجارة الأمريكية

بلومبرج: سياسات ترامب الحمائية تفرض واقعا جديدا على التجارة الأمريكية

بالصور

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد