"اليونسكو" تحذر من إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمستقبل اللغات وتطلق مبادرة لحماية اللغات الأصلية

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بالشراكة مع مختبر الحوكمة التابع لجامعة نيويورك، وشركة مايكروسوفت، مبادرة "حاضنة الملكية المشتركة لبيانات اللغات الأصلية"، لدعم المشروعات التي تقودها المجتمعات الأصلية وتعزز سيادتها على بياناتها وحوكمتها المجتمعية لبيانات اللغة، في مواجهة ما تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي من إعادة تشكيل لمستقبل اللغات حول العالم.

وقالت اليونسكو - في بيان اليوم /الأحد/ - إنه مع تزايد اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات لغوية وثقافية واسعة النطاق، باتت قضايا الحوكمة وإتاحة الوصول وتقاسم المنافع تكتسب أهمية متزايدة.

وأشارت المنظمة إلى أن الشعوب الأصلية كثيرًا ما تكون ممثَّلة تمثيلاً ناقصًا في هذه الأنظمة، في الوقت الذي تواجه فيه مخاطر تتعلق باستخراج بياناتها وإساءة استخدامها وفقدان السيطرة على معارفها الثقافية.

وأوضحت أن الحاضنة تتصدى لهذه التحديات بشكل مباشر من خلال دعم مبادرات "الملكية المشتركة للبيانات" التي تقودها الشعوب الأصلية، وهي أطر حوكمة مجتمعية تتيح صنع القرار الجماعي بشأن كيفية جمع البيانات والوصول إليها واستخدامها، مع ضمان عودة المنافع إلى المجتمعات نفسها.

وأكدت اليونسكو أن هذه المبادرة تمثل أولوية مهمة في مجال حوكمة البيانات، تتسق مع ولايتها المعيارية في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد اللغات، والعلوم المفتوحة، والتحول الرقمي القائم على الحقوق، كما تسهم بشكل ملموس في تحقيق أهداف العقد الدولي للغات الشعوب الأصلية.

وصُممت المبادرة بالتشارك مع خبراء بيانات من الشعوب الأصلية، من بينهم لجنة توجيهية عالمية تضم 19 عضوًا من خبراء بيانات اللغات الأصلية، وتُنفَّذ بالشراكة مع مختبر الحوكمة "GovLab " وشركة مايكروسوفت، حيث ستوفر الحاضنة للفرق المختارة الإرشاد والتوجيه التقني ودعم بناء القدرات، لتطوير مبادراتها الخاصة بالملكية المشتركة للبيانات.