الأهلي أم بيراميدز؟.. مهيب عبد الهادي يضع أحمد عبد القادر في حيرة أمام الجماهير

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا حول مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق، في ظل الجدل الدائر بشأن وجهته المقبلة، في محاولة لاستطلاع آراء الجماهير حول النادي الأنسب للاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى بيراميدز، بالتزامن مع الحديث عن موقف الأهلي من عودته.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: هل تؤيد عودة أحمد عبد القادر إلي الأهلي أم انضمامه لبيراميدز ؟



وكان أحمد عبد القادر قد تلقى عرضا من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي، خاصة مع وجود مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت منذ الموسم الماضي.

وبحسب ما تردد خلال الساعات الماضية، توصل مسؤولو بيراميدز إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر بشأن تفاصيل الصفقة، ليصبح اللاعب قريبا من ارتداء قميص الفريق السماوي بداية من الموسم الجديد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يحسم فيه الأهلي موقفه من عودة أحمد عبد القادر، وسط تقارير عن رفض المطالب المالية التي تقدم بها اللاعب، بسبب تجاوزها السقف المالي المحدد من جانب إدارة الكرة.