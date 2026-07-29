مركز معلومات المناخ: القبة الحرارية تبدأ تأثيرها على مصر| تفاصيل

كشف مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تأثر البلاد بظاهرة "القبة الحرارية"، التي تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مع توقعات بأن يزداد تأثيرها خلال الأيام المقبلة، خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا.

كيف تتشكل القبة الحرارية؟

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، إن القبة الحرارية تنتج عن تمركز مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ويحد من صعوده إلى الطبقات الأعلى، ما يؤدي إلى تراكم الحرارة بشكل تدريجي.

وأضاف أن هذه الظاهرة تتزامن مع ضعف حركة الرياح وغياب السحب، وهو ما يسمح باستمرار تأثير أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة نهارًا، مع احتفاظ الأجواء بحرارتها خلال ساعات الليل، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ويضاعف تأثير الموجة الحارة.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

ودعا فهيم المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية لتقليل التعرض للإجهاد الحراري، من بينها الحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل طوال اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

كما أوصى بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، واستخدام القبعات أو المظلات عند الخروج، مع ضرورة الاهتمام بالأطفال وكبار السن، وعدم ترك أي شخص داخل سيارة مغلقة مهما كانت المدة، فضلًا عن متابعة نشرات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.

إجراءات لحماية المحاصيل الزراعية

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد رئيس مركز معلومات المناخ أهمية تعديل برامج الري بما يتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة، من خلال تقليل الفواصل الزمنية بين الريات وفقًا لنوع التربة والمحصول، مع تنفيذ الري خلال الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، وتجنب الري وقت اشتداد الحرارة.

كما أوصى بإمداد النباتات بالعناصر الغذائية التي تساعدها على مقاومة الإجهاد الحراري، وفي مقدمتها البوتاسيوم والماغنسيوم، مع متابعة المحاصيل الأكثر عرضة لأشعة الشمس المباشرة، مثل المانجو والرمان والطماطم والفلفل، للحد من الإصابة بلسعة الشمس.

متابعة الآفات خلال ارتفاع الحرارة

وأشار فهيم إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يهيئ بيئة مناسبة لزيادة نشاط عدد من الآفات الزراعية، مثل الحشرات الثاقبة الماصة، والعنكبوت الأحمر، ودودة الحشد، مؤكدًا أهمية تكثيف أعمال الفحص الدوري والتدخل بالمبيدات المعتمدة فقط عند الضرورة.

كما نصح بمراقبة تكون الندى خلال ساعات الصباح للحد من انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية، مع تجنب رش المبيدات أو الأسمدة الورقية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع تراكمي في الحرارة

واختتم رئيس مركز معلومات المناخ تصريحاته بالتأكيد على أن تأثير القبة الحرارية يظهر في صورة ارتفاع تدريجي ومتواصل في درجات الحرارة، وليس على هيئة قفزة مفاجئة خلال يوم واحد، ما يستوجب الاستعداد واتخاذ التدابير الوقائية طوال فترة استمرار هذه الظاهرة الجوية.