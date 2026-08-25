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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام يعلن ضم سافينيو في صفقة تاريخية

سافينيو
سافينيو
إسراء أشرف

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده رسميًا مع البرازيلي سافينيو قادمًا من مانشستر سيتي، في واحدة من أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأتم توتنهام الاتفاق مع مانشستر سيتي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 10 ملايين أخرى كإضافات، ليوقع اللاعب عقدًا يمتد لمدة 5 سنوات، ليستمر مع النادي اللندني حتى صيف 2031.

وأبدى سافينيو سعادته بإتمام انتقاله إلى توتنهام، مؤكدًا أن المفاوضات احتاجت إلى بعض الوقت قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وقال اللاعب البرازيلي: «المفاوضات استمرت لفترة طويلة، لكن في النهاية أنا هنا، وأنا سعيد بذلك».

وأضاف: «توتنهام نادٍ رائع، وهذه فرصة عظيمة بالنسبة لي أن أكون هنا».

وينتقل سافينيو إلى توتنهام بعدما خاض 84 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليبدأ الآن تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي مع فريقه اللندني.

توتنهام سافينيو صفقات توتنهام الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير

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