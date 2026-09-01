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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتلزق منك؟ 5 أخطاء بتبوظ المكرونة.. وآخرها أغرب سبب يخليها تعجن

المكرونة
المكرونة
أسماء عبد الحفيظ

تُعد المكرونة من أسرع وأسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها في المنزل، لكن رغم بساطة خطواتها، تقع كثير من ربات البيوت في أخطاء تجعلها تلتصق ببعضها أو تصبح معجنة وفاقدة لقوامها.

والمشكلة أحيانًا لا تكون في نوع المكرونة، وإنما في طريقة سلقها وتصفيتها وتقديمها. فما الأخطاء التي تجعل المكرونة تلزق؟ وكيف نحصل على حبات منفصلة وقوام أفضل؟

1. وضع كمية مكرونة كبيرة في حلة صغيرة

من أكثر الأخطاء شيوعًا استخدام كمية كبيرة من المكرونة مع كمية مياه قليلة، ما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة المياه بشكل ملحوظ عند إضافة المكرونة، ويجعلها تتكدس داخل الحلة.

والأفضل استخدام حلة واسعة وكمية مياه مناسبة تسمح للمكرونة بالحركة أثناء السلق.

2. عدم تقليب المكرونة في البداية

قد تلتصق قطع المكرونة ببعضها خلال الدقائق الأولى من السلق، لذلك يساعد تحريكها وتقليبها بملعقة أو ملقط من وقت لآخر على فصلها.

ويُفضل الاهتمام بالتقليب في بداية السلق تحديدًا، عندما تكون المكرونة أكثر عرضة للالتصاق.

3. ترك المكرونة في مياه السلق فترة أطول

الوقت الزائد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الحصول على مكرونة طرية أو معجنة.

لذلك من الأفضل اتباع وقت الطهي المدون على العبوة، مع اختبار المكرونة قبل انتهاء الوقت للتأكد من وصولها للقوام المناسب.

ولو كانت المكرونة ستدخل بعد ذلك في صوص ساخن أو الفرن، يمكن مراعاة عدم تسويتها بشكل زائد.

4. غسل المكرونة بعد السلق

غسل المكرونة بالمياه الباردة بعد سلقها ليس ضروريًا في معظم وصفات المكرونة التي ستُقدم مع صوص ساخن، وقد يؤدي إلى إزالة جزء من النشا السطحي الذي يساعد الصوص على الالتصاق بها.

أما في بعض الأطباق مثل سلطة المكرونة، فقد يكون تبريدها وشطفها مناسبًا بحسب الوصفة.

5. تركها فترة طويلة بعد التصفية.. وهذا هو الخطأ الذي لا ينتبه له كثيرون

بعد تصفية المكرونة، إذا تُركت في المصفاة أو الحلة فترة طويلة من دون إضافة الصوص أو تقليبها، يمكن أن تتجمع حباتها وتلتصق ببعضها بسبب النشا المتبقي على سطحها.

وهنا تأتي واحدة من أهم الخطوات: الأفضل تجهيز الصوص مسبقًا تقريبًا، ثم نقل المكرونة إليه بعد تصفيتها مباشرة وتقليبها جيدًا.

هل إضافة الزيت إلى مياه السلق تمنع التصاق المكرونة؟

رغم انتشار هذه النصيحة، فإن إضافة الزيت إلى مياه سلق المكرونة ليست الحل الأساسي لمنع الالتصاق، لأن الزيت لا يختلط بالماء بصورة تساعد على تغليف المكرونة بشكل فعال.

والأهم هو استخدام كمية مياه مناسبة، وتقليب المكرونة أثناء السلق، وعدم الإفراط في طهيها، ثم التعامل معها سريعًا بعد التصفية.

السر الحقيقي في مكرونة مظبوطة

للحصول على مكرونة غير ملتصقة، اهتمي بأربع خطوات أساسية: مياه وفيرة، تقليب في بداية السلق، عدم الإفراط في التسوية، وخلط المكرونة بالصوص بعد التصفية مباشرة.

وبهذه الطريقة، لن تحتاجي إلى الاعتماد على حيل كثيرة، وستحصلين على مكرونة متماسكة وحباتها منفصلة وقوامها أفضل.

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